Erick Monteiro de Moraes foi preso no sábado (7), em Rio das Ostras, na Região dos Lagos, após agredir e ameaçar a ex-companheira na Zona Oeste do Rio. A prisão foi feita por policiais civis da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), responsáveis pela investigação do caso. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

A agressão aconteceu na manhã de sexta-feira (6), no bairro Recreio dos Bandeirantes, e foi registrada por uma câmera de segurança. Segundo a Polícia Civil, Erick invadiu o condomínio da vítima, subiu até o segundo andar do prédio e a atacou na escada, com socos e puxões de cabelo.

Durante o ataque, ele ainda fez ameaças. “Enquanto eu viver, você não vai ter paz” , disse o agressor, conforme consta no depoimento da vítima. Ainda de acordo com a polícia, o homem já havia descumprido anteriormente uma medida protetiva. Três dias antes da agressão, ele teria ido até o local de trabalho da ex-companheira para intimidá-la, além de danificar a porta do apartamento dela.

Erick Monteiro de Moraes vai responder pelos crimes de lesão corporal, ameaça, injúria e descumprimento de medida protetiva, com base na Lei Maria da Penha.