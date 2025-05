Reprodução Diego Dasmaceno se entregou à polícia após agredir a companheira





Kaline Milena, de 30 anos, decidiu retirar a queixa contra o companheiro e mudou a versão inicial que havia apresentado à polícia, o que levou à absolvição do cantor Diego Damasceno de Souza, 29, acusado de agredi-la e quebrar seus dentes durante uma discussão ocorrida no início de abril, em Manaus. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

Durante audiência de instrução e julgamento, Kaline optou por não manter as acusações, inviabilizando a continuidade do processo penal, que não tinha testemunhas nem outros elementos além do relato inicial da vítima.

Em nota, o MP destacou que o parecer pela absolvição, acatado pela Justiça, foi baseado na ausência de confirmação da denúncia em juízo. “O parecer do MPAM pela absolvição do réu, plenamente acolhido pelo juízo, ocorreu após a vítima, em depoimento, não ratificar o que fora dito anteriormente à polícia” , diz o comunicado.

Ainda segundo o órgão, a vítima foi atendida por uma equipe multidisciplinar, com psicólogos, assistentes sociais e membros do próprio MP, antes de tomar a decisão. A liberação do acusado também levou em conta o princípio da autonomia da vítima e o risco de revitimização durante o processo.

Kaline havia acusado Diego de agredi-la dentro do carro do casal, no bairro Parque 10 de Novembro, em Manaus. Segundo o primeiro depoimento, o agressor teria se irritado com uma publicação que ela fez nas redes sociais e, embriagado, desferiu socos em seu rosto.