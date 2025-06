Divulgação/CET Rio Avenida Brasil fechada pela PCERJ, na manhã desta terça (10)





A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), com o apoio de outras corregedorias, faz uma megaoperação no Complexo de Israel, zona norte carioca, contra criminosos envolvidos com o tráfico nas primeiras horas desta terça-feira (10).

O intenso tiroteio relatado nesta manhã fechou a Avenida Brasil nos dois sentidos por volta das 6h da manhã. Segundo o Centro de Operações Rio, as pistas foram fechadas na altura da Cidade Alta e Vigário Geral. A prefeitura pede para que motoristas evitem a região.

A Linha Vermelha, outra via de alta circulação da cidade, também apresenta interdição devido ao tiroteio. Segundo a prefeitura, o trecho na altura de Vigário Geral, sentido Centro, está fechado. As últimas atualizações das duas vias foram feitas às 7h25 por esta reportagem.

OCORRÊNCIA POLICIAL NA CIDADE ALTA | ATUALIZAÇÃO Atenção, carioca! A Linha Vermelha apresenta interdição no sentido Centro, na altura da Vigário Geral. Vale lembrar que a Avenida Brasil permanece interditada nos dois sentidos, em função de uma ocorrência policial na Cidade Alta… pic.twitter.com/2W79YMnafR— Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) June 10, 2025





OCORRÊNCIA POLICIAL NA AVENIDA BRASIL | ATUALIZAÇÃO Interdição total nos dois sentidos da Avenida Brasil, na altura da Cidade Alta. Evite à região. Alternativa: Saindo da Baixada Fluminense, dê preferência pela Linha Vermelha. #CORInforma pic.twitter.com/VE3NrVW12C— Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) June 10, 2025





De acordo com apuração da TV Globo, a companhia de trens Supervia afirmou que as linhas de trens foram afetadas devido ao tiroteio; trens do ramal Saracuruna estão . O BRT também já funciona com interdições em alguns trechos na área.

Com o fechamento de duas das principais vias do Rio de Janeiro, pelo menos 50 linhas de ônibus municipais e cinco intermunicipais foram afetas, segundo a TV Globo.

O Centro de Operações do Rio decretou Estágio 2 de atenção devido aos transtornos enfrentados na cidade. Este é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto no Rio de Janeiro.

A polícia cumpre dezenas de mandados de prisão contra traficantes que, segundo as investigações, estão nas cinco comunidades que compõem o Complexo.

Megaoperação

Reprodução/X Megaoperação da polícia fechou uma das principais vias da cidade





A ação desta terça é feita pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e de delegacias da capital, da Baixada e do Interior do Rio de Janeiro.

Em nota enviada ao iG, a PCERJ informou que a megaoperação visa o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) e desmantelar a quadrilha.

"A ação é resultado de sete meses de intensas investigações, que culminaram na identificação de 44 traficantes sem mandados anteriores, permitindo à Polícia Civil solicitar ordens judiciais com base em provas contundentes" , informou a Polícia Civil.

Além das prisões, a operação tem o objetivo apreender armas de fogo, drogas, rádios comunicadores, aparelhos eletrônicos, documentos e outros materiais que reforcem a responsabilização penal dos envolvidos.

A corporação também informou que duas construções irregulares utilizadas pelos traficantes como abrigo e pontos estratégicos de ataque serão demolidas, conforme autorização judicial, como medida de desarticulação da estrutura defensiva da facção.

Atuação de criminosos na região

As investigações conduzidas pela DRE revelaram uma organização criminosa altamente estruturada e armada, sob a liderança de Álvaro Malaquias Santa Rosa, o “Peixão”, um dos narcotraficantes mais perigosos do estado.

O grupo atua nas comunidades que formam o Complexo de Israel: Vigário Geral, Parada de Lucas, Cidade Alta, Cinco Bocas e Pica-Pau.

A PCERJ informou ao Portal iG que, sob o comando direto de Peixão, o TCP promove a intimidação sistemática de moradores, expulsão de rivais, ataques a agentes de segurança e ações coordenadas para impedir operações policiais.





A polícia identificou um grupo responsável pelo monitoramento de viaturas, queima de ônibus e organização de protestos simulados com o objetivo de obstruir o trabalho policial. Foi apurada, ainda, a existência de um núcleo especializado na tentativa de abate de aeronaves policiais, composto por criminosos com armamento pesado e treinamento específico.

Veja relatos publicados nas redes sociais

Eu no meio da avenida Brasil com a bala cantando e mais de 20 carro da civil😭😭😭😭😭😭 — juju.🎈 (@Noahrds_) June 10, 2025





AÇÃO NO COMPLEXO DE ISRAEL l Muitos tiros neste momento no Complexo de Israel. A comunidade chefiada por Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, é cenário de uma megaoperação da Polícia Civil na manhã desta terça-feira. O objetivo da ação é o cumprimento de 44 mandados de prisão. pic.twitter.com/L7dNEqB78s — Cadu (@caduguarieiro) June 10, 2025





dormi no complexo de Israel e acordei na ucrânia, é tiro pra dar de pau nesse lugar 😒 — camila 🌻 (@camileteomelete) June 10, 2025