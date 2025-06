Reproduçãp/CETRio Avenida Brasil ficou fechada nos dois sentidos nas primeiras horas desta segunda-feira (03)





A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) iniciou uma operação na manhã desta terça-feira (03) no Complexo de Israel, Zona Norte do Rio de Janeiro. Houve um intenso tiroteio na área que fechou a Avenida Brasil, uma das principais vias da cidade, nos dois sentidos.

A circulação de veículos foi interrompida no trecho entre Vigário Geral e Penha. Carros da PMERJ estão no local. O confronto também impactou a circulação de trens na cidade: as composições do ramal Saracuruna, no sentido Central do Brasil, terminam viagem na estação Duque de Caxias; no sentido contrário, terminam na estação Penha.

De acordo com a operadora dos trens urbanos, a Supervia, o intervalo médio de espera nas estações é de 40 minutos. Às 6h45 da manhã, o trânsito na avenida Brasil foi liberado. O serviço de trens segue com paralisações.

A Avenida Brasil ficou fechada por cerca de meia hora, por volta das 5h, por segurança.

Operação

Segundo confirmação da PM ao g1, a operação policial acontece nas regiões que fazem parte do Complexo de Israel: Vigário Geral, Cidade Alta, Parada de Lucas e as comunidades Pica-pau e Cinco Bocas.

Ao todo, são cinco bairros que formam o complexo, dominados pelo traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o "Peixão", um dos criminosos mais procurados do estado e chefe da facção Terceiro Comando Puro (TCP).

O Portal iG tenta contato com a PMERJ sobre os objetivos e resultados da operação.

*Reportagem em atualização