Reprodução Fhillip da Silva Gregório





Foragido desde 2018, o traficante Fhillip da Silva Gregório, conhecido como “Professor”, foi encontrado morto na noite deste domingo (1º) com um tiro na cabeça, dentro do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. A principal suspeita da Polícia Civil é que ele tenha cometido suicídio. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

Nos últimos anos, Professor se consolidou como um dos principais nomes da cúpula do Comando Vermelho, responsável pelo fornecimento de armas para a expansão da facção na Zona Oeste. Desde então, ele passou a viver recluso na Favela da Fazendinha, onde não saía há pelo menos três anos.

Para evitar ser reconhecido, o criminoso chegou a fazer implante capilar, tratamento dentário e lipoaspiração em consultórios improvisados dentro da própria comunidade.

Investigado também pela Polícia Federal, Fhillip era monitorado por suspeitas de ligação com policiais militares. Trocas de mensagens interceptadas com autorização da Justiça revelaram diálogos sobre propina, movimentações internas na UPP de Manguinhos e orientações sobre a relação entre PMs e o tráfico.

O corpo apresentava apenas um disparo na têmpora. O caso segue sendo investigado.