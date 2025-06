Reprodução Pexels e James Messerschmidt Filhote ataca e mata bebê de 1 mês enquanto ela dormia ao lado dos pais em Nova York





Uma menina de 1 mês do Queens morreu quando o filhote de cachorro da família mordeu parte do seu rosto enquanto ela dormia entre a mãe e o padrasto na manhã de terça-feira (27), disseram policiais e fontes. As informações são do NY Post.

A mãe do bebê, de 27 anos, ligou para o 911 pouco depois das 6h30 para dizer que seu recém-nascido estava deitado entre o casal no apartamento em Queensbridge Houses, da NYCHA, quando o casal acordou e encontrou seu filhote, uma mistura de pastor alemão e pit bull, de 6 semanas, roendo o rosto do bebê, disseram fontes policiais.

O cachorro arrancou uma “parte substancial” do rosto do bebê, que havia nascido em 13 de abril, disseram as fontes.

Os vizinhos ouviram uma mulher gritando dentro do apartamento enquanto os socorristas chegavam à unidade na 12th Street, perto da 41st Avenue, mas a criança não pôde ser salva, disseram os policiais.

Nem a criança nem o casal foram imediatamente identificados pela polícia .

"Ela me disse que acordou e o cachorro estava comendo o bebê!", contou uma amiga da mãe ao The Post. "Mastigando o rosto do bebê!"

"Eu disse: 'Vocês estão deitados bem ali, do lado do bebê?! Como é que não ouvem o bebê chorar?'", disse a mulher. "Ela não tinha isso, só ficava dizendo: 'Nós estávamos deitados bem ali! Nós estávamos deitados bem ali!'"

A vizinha Shanel Norville disse: “Ouvi [a mãe do bebê] gritando e ouvi os policiais”.

Ela disse que alertou a nova mãe há dois dias para colocar a coleira no cachorro, mas a mulher a ignorou, dizendo que o cachorro não morde.

"Eu vi aquele bebê há dois dias. A mãe estava parada aqui segurando o bebê, esperando o elevador", disse Norville.

“Então ela voltou, esqueceu alguma coisa, e o cachorro, que não estava na coleira, nunca está na coleira, nunca esteve na coleira, entrou no elevador sozinho, desceu e desceu em algum andar."

"Eu disse a ela: 'Esse cachorro precisa estar na coleira'. Ela disse: 'Não, esse cachorro não morde'", disse Norville. "Eu disse: 'Todos os cachorros mordem. Esse cachorro precisa estar na coleira'. E ela apenas olhou para mim como se dissesse qualquer coisa."

“Ouvi isso esta manhã e pensei: 'É triste. É muito triste.'”

A vizinha de longa data Maria Gutierrez, 29, disse que o som de gritos sacudiu o prédio.

“Alguém estava gritando esta manhã, uma voz feminina”, disse Gutierrez.





“Mais tarde esta manhã, desci, vi as ambulâncias, falei com meus vizinhos e ouvi que o bebê de 1 mês estava morto."

“Tenho três filhos e um cachorro”, disse ela. “Obviamente, a primeira coisa é proteger as crianças. Não sei como isso pôde acontecer.”