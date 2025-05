Reprodução Chefe do TCP é morto em operação na Maré





Um dos traficantes mais procurados do Rio de Janeiro, Thiago da Silva Folly, conhecido como TH, foi morto durante uma operação da Polícia Militar no Complexo da Maré, na Zona Norte da capital, na madrugada desta terça-feira (13). Ele era apontado como chefe do Terceiro Comando Puro (TCP).

A ação gerou intensos confrontos armados nas comunidades da Vila do João, Pinheiros, Baixa do Sapateiro e Timbau. Em meio aos tiroteios, as principais vias expressas da cidade precisaram ser interditadas por questões de segurança.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), um trecho da Avenida Bento Ribeiro Dantas, que integra a Linha Amarela, chegou a ser fechado na altura da Vila do João, no sentido Fundão. A interdição foi feita ao menos duas vezes e o tráfego seguiu sendo controlado de forma intermitente, conforme a escalada dos disparos.

Além da Linha Amarela, a Linha Vermelha e a Avenida Brasil também foram afetadas, com bloqueios e retenções ao longo da manhã. O clima tenso e a troca de tiros provocaram pânico entre moradores e motoristas que passavam pela região.