Reprodução/redes sociais Pastor Sérgio Carvinho morreu após passar mal





Um pastor de Turvo, Santa Catarina, morreu após passar mal durante uma pregação em uma igreja, que era transmitida online nas redes sociais. O culto aconteceu no sábado (31), em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

Auxiliares da congregação que presenciaram o momento tentaram socorrer o homem antes da chegada da ambulância, mas ele não resistiu. As informações foram divulgadas pelo portal "SCC 10".

Sérgio Carvinho, de 47 anos, discursava como convidado da igreja gaúcha. No momento em que passou mal, ele relatava sobre um testemunho do próprio pai, que também é pastor.

Suspeita de infarto

Durante a fala, ele se ajoelhou atrás do púlpito e, em determinado momento, parou de falar. Pessoas correram para ajudar e a transmissão foi encerrada. Confira:

⚫🥀 TRISTEZA | Pastor de SC morre durante pregação transmitida ao vivo na internet. pic.twitter.com/wtGhS0oti2 — Portal SCC10 (@portal_scc10) June 1, 2025





Segundo o SCC 10, estavam presentes na pregação uma enfermeira e um estudante técnico de enfermagem, que ajudaram nos primeiros socorros até a chegada do Samu.

Apesar das tentativas, o pastor morreu no local. O portal aponta que a suspeita é de infarto ou parada cardíaca. Até o momento, a causa oficial não foi divulgada.

Quem era o pastor?

Sérgio era conhecido na comunidade evangélica pela humildade e forma simples de pregar, afirma o portal. Igrejas em Criciúma, Bombinhas e Florianópolis divulgaram notas de pesar.





O velório vai acontecer nesta segunda-feira (2), na Capela Mortuária de Turvo, com sepultamento no Cemitério Rodeio da Areia.

“Hoje nos despedimos de um servo que não apenas pregava a Palavra, mas também louvava ao Senhor com todo o seu coração. O Pastor Sérgio Carvinho foi um instrumento de Deus nesta terra, levando consolo, esperança e amor através da Palavra e do louvor” , escreveu a Igreja Pentecostal Deus É Amor, de Bombinhas.