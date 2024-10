REPRODUÇÃO/G1 Incidente foi registrado por uma câmera de segurança





Um vendaval que atingiu o Rio de Janeiro na tarde desta quinta-feira (24) quase provocou uma tragédia em Ilha Grande , Angra dos Reis ( RJ ). Um grupo de pessoas por pouco não foi atingido por telhas que foram arrancadas pelas rajadas de vento.

Uma câmera de segurança registrou o ocorrido. As imagens mostram que os clientes de um quiosque estavam em um espaço com tendas, mesas e cadeiras quando decidem se retirar do local, em função dos ventos fortes.





Em certo momento, o grupo para o alto, possivelmente observando as telhas no ar, e começam a correr. Em poucos segundos as telhas atingem justamente o local onde os clientes estavam.

Segundo a Defesa Civil , as telhas eram de uma cobertura de um píer. Ninguém ficou ferido.

Temporal no estado

Fortes chuvas caíram em diversos pontos do estado do Rio de Janeiro, acompanhada de rajadas de vento. O temporal deixou outros estragos, como quedas de árvores, estradas obstruídas, falta de energia e destelhamento de casas.

Três pessoas morreram em Nova Iguaçu , na Baixada Fluminense, depois que um muro desabou com a ventania. Na capital, diversos bairros foram afetados. Na BR-101 (Rodovia Rio-Santos), no km 472, uma queda de árvores interditou parte da pista.





No município de Angra dos Reis, o vento forte provocou o destelhamento de uma residência na região da Praia do Machado, no bairro Jacuecanga. O órgão municipal confirmou que não houve vítimas.

O temporal também deixou alguns moradores da cidade sem luz. A Enel Distribuição Rio, responsável pelo fornecimento de energia na região, divulgou nota e esclareceu que mobilizou seu plano de contingência e realizou manobras remotas na rede para reduzir o volume de clientes afetados.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .