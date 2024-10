Reprodução / X Centro de Operações Rio - 19.01.2024 Previsão de chuva continua nesta sexta (25)

O temporal que atingiu o Rio de Janeiro na tarde desta quinta-feira (24) deixou três mortos, um navio encalhado e estragos em várias partes da cidade.

Segundo comunicado da Defesa Civil, a chuva deve continuar em todo o estado até a madrugada de sábado (26), com pancadas isoladas, de moderada a forte, além de rajadas de vento. Veja toda a previsão para todo o país aqui.

No Rio, os bairros mais afetados foram Bangu, Grota Funda, Recreio e Jacarepaguá, na Zona Oeste. Lapa, no Centro, Ilha do Governador e Anchieta na Zona Norte também foram atingidos.

Na Ilha, o vento derrubou uma árvore de grandes proporções, atingindo dois veículos na região de Jardim Guanabara.

Além disso, foram registrados bolsões d’água na Estrada dos Bandeirantes, na altura de Vargem Grande, na Estrada do Mendanha, em Campo Grande, e na Estrada da Pedra.

Já na região metropolitana, São Gonçalo e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, também registraram estragos.

Vítimas

As vítimas eram três operários que trabalhavam na região de Nova Iguaçu, na obra de uma empresa prestadora de serviços para a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae). Eles foram atingidos por destroços de um mudo que desabou durante a ventania.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar os corpos na obra na Rua Azaleia por volta das 15h50. Durante a operação, foram encontrados Kauã Monsão, de 20 anos, Antônio Júnior, de 30 anos, e um terceiro homem, ainda não identificado, já sem vida.

Navio encalhado no Rio

Na Ilha do Governador, o Navio Mercante Abreu e Lima se desprendeu do cais, após o rompimento dos cabos de amarração, encalhando a cerca de 200 metros do Estaleiro Ilha S.A. (EISA), onde estava posicionado para reparos.

De acordo com uma nota da Marinha, embarcação não tinha combustível ou pessoas a bordo, e o incidente não deixou feridos e nem causou poluição hídrica. Agora, a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro irá instaurar um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação para apurar o ocorrido.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .