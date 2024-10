Reprodução/redes sociais Prefeito criticou ações da segurança do estado que resultou no fechamento da principal via do Rio de Janeiro





O prefeito da cidade do Rio de Janeiro , Eduardo Paes , postou nesta quinta-feira (24) um vídeo em suas redes sociais em que critica a segurança pública do estado após o tiroteio na Avenida Brasil que deixou dois mortos e quatro feridos , além de parar a cidade.

O caso aconteceu no início da manhã desta quinta (24) e chegou a fechar a principal via da cidade nos dois sentidos , causando enormes congestionamentos, e interrompeu a circulação de trens e BRTs.

A mensagem no vídeo do prefeito é endereçada ao secretário estadual de Segurança, Victor Santos . “Esse caso do Complexo de Israel, essa loucura na Avenida Brasil, fechando trens, BRT, carros parados, pessoas atrás de muretas, nessa vergonha que mostra o total descontrole de vocês na segurança”, declarou Paes.

Operação da PM

No início da manhã, agentes de três batalhões da Polícia Militar (Méier, Olaria e São Cristóvão) foram para as comunidades de Cinco Bocas, Pica-Pau e Cidade Alta, que integram o Complexo de Israel , a fim de prender criminosos que atuam no roubo de carros e cargas. Os policiais foram recebidos a tiros pelos traficantes.

Os criminosos também atearam fogo a vários carros e a barricadas. No meio da investida, tiros foram disparados em direção à Avenida Brasil, bem próximo das comunidades do complexo, e atingindo pelo menos seis pessoas. Um homem dentro de um ônibus foi atingido na cabeça e não resistiu.

O confronto fechou a via expressa, travando os acessos ao Centro do Rio, e gerou impactos nos transportes públicos, em postos de saúde e em colégios.

Críticas do prefeito à segurança

Ao falar da criminalidade presente no Complexo de Israel, Eduardo Paes disse que já avia alertado os setores de segurança do estado. “Há um tempo, eu liguei para o senhor [secretário de segurança] pessoalmente e disse: ‘Me acompanha aqui numa igreja, em Brás de Pina, igreja católica que foi proibida de fazer uma festa junina pelo tal de Peixão’. Como não apareceu ninguém lá, eu tive que ir pessoalmente lá para a igreja para garantir ao padre a festa junina dele”, disse Paes. Segundo ele, o tráfico havia proibido a realização de um evento.

Peixão é o traficante Alvaro Malaquias Santa Rosa , chefe da facção Terceiro Comando Puro. Tem 35 anotações criminais em sua ficha e já foi indiciado e denunciado, mas até hoje não foi preso.





“Então, secretário, você será cobrado pelo prefeito da cidade. Vamos mostrar o tempo todo, porque essa cidade não aguenta mais irresponsabilidade”, continuou Paes.

“Acabou a eleição, não tem mais disputa eleitoral, mas vamos cobrar ação efetiva de vocês. A cidade está entregue à criminalidade, sem que a gente veja uma política pública de segurança. A gente não tem clareza do que vocês fazem, vamos continuar cobrando. A minha crítica não é à PM ou à [Polícia] Civil. É à falta do comando”, frisou o prefeito da capital.

