Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o medo que se instalou entre motoristas e passageiros que estavam na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, durante uma operação da Polícia Militar no Complexo de Israel na manhã desta quinta-feira (24). A troca de tiros entre policiais militares e os criminosos resultou em duas pessoas mortas e outras quatro feridas.

O que aconteceu

No início da manhã, agentes de 3 batalhões da PM (Méier, Olaria e São Cristóvão) foram para as comunidades de Cinco Bocas, Pica-Pau e Cidade Alta, para prender um grupo de criminosos envolvido no roubo de carros.

Os criminosos atearam fogo em vários carros e em barricadas para impedir o avanço da PM e, no meio do embate, abriram fogo contra os agentes. Para se protegerem dos tiros, as pessoas que estavam na Avenida Brasil se esconderam atrás das muretas.

Em alguns vídeos, é possível ver os passageiros de um ônibus de linha regular abaixados, em pânico, enquanto o barulho dos tiros ressoa. Outros já mostram os civis escondidos nas muretas da avenida.

Assista aos vídeos:

Mais vídeos do confronto entre a polícia e bandidos do complexo de Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/amVD5t3BeD — Diego mello (@hdiegorj) October 24, 2024

Rio de Janeiro hoje. Complexo de Israel.

Parabéns aos governantes!!!! pic.twitter.com/4Nir1LEKs7 — Fabio Miller (@fabio_miller77) October 24, 2024

🚨🚨🚨 Mega operação no Complexo de Israel 🇮🇱🇮🇱🇮🇱(TCP) para tentar capturar o traficante Peixão, chefe local. A Av. Brasil teve que ser fechada devido ao intenso tiroteio entre pm's e criminosos da região. pic.twitter.com/8aNsX8BJUL — Diego mello (@hdiegorj) October 24, 2024





