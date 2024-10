Reprodução O motorista registrou o momento





Uma mulher teve a filha dentro de um carro de aplicativo no Rio de Janeiro , em um parto feito pelo próprio motorista. Antes dele, outros dois condutores haviam cancelado as corridas.

A bebê nasceu na porta do Hospital Geral de Nova Iguaçu , no município da Baixada Fluminense , na última segunda-feira (14). O motorista registrou o ocorrido.

“Peguei uma passageira que está tendo um neném. A viatura está abrindo o caminho para a gente”, relatou o motorista no vídeo. “É menina! Fiz um parto, rapaziada. Fiz um parto no meu carro. Eu tô muito emocionado”, completa.





Emilson Cipriano estava na 3ª corrida do dia quando atendeu a passageira. Ela enviou uma mensagem ao motorista explicando a situação e pedindo que ele não cancelasse. “Eu aceitei e veio no chat: ‘Moço, por favor, não cancela!’ Porque ela estava em trabalho de parto. Eu acelerei meu carro e fui em direção a ela. Vi que o portão da casa dela demorou a abrir. Eu fiquei ansioso. E ela veio devagar, já com a bolsa rompida e molhada”, explicou Emilson, em entrevista à TV Globo .

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !



Técnico em enfermagem

O motorista tem formação como técnico de enfermagem, mas não exerce a profissão no momento. Atualmente, ele cursa Arquitetura e Urbanismo. Graças ao conhecimento adquirido, ele conseguiu realizar o parto. “Ela falando: ‘Vai nascer! Vai nascer!’ E eu perguntei as contrações , e estava em menos de 5 minutos. Ia nascer e eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa com a mãe e a bebê”, contou.





O motorista parou na 58ª DP de Nova Iguaçu e pediu a ajuda dos policiais, que lhe conseguiram luvas e abriram caminho até a emergência. Na porta do hospital, quando não dava mais tempo, Emilson colocou as luvas e ajudou a criança a nascer.

“Quando olhei para trás, o bebê estava nascendo, só deu tempo de puxar o freio de mão, calçar a luva, correr para trás, fazer o parto e o Vitor [policial civil que o ajudou] correu para chamar as enfermeiras”, disse Emilson. Em seguida, chegaram os profissionais de saúde. A mãe e a bebê passam bem e foram transferidas para a Maternidade Mariana Bulhões.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .