Reprodução/Band Ramagem está no topo do ranking de rejeição com 36%, seguido pelo candidato Tarcísio Motta com 27%

A mais recente pesquisa Datafolha , divulgada nesta quinta-feira (3), mostrou que o atual prefeito do Rio de Janeiro , Eduardo Paes ( PSD ), continua na liderança da corrida eleitoral, com 54% das intenções de voto.

Em segundo lugar, aparece Alexandre Ramagem ( PL ), com 22%. T arcísio Motta ( PSOL ) segue em terceiro, com 4%.

Veja os números dos candidatos

Eduardo Paes (PSD): 54% (tinha 59% em 19/9 e em 5/9 e 56% em agosto)

Alexandre Ramagem (PL): 22% (tinha 17% em 19/9, 11% em 5/9 e 9% em agosto)

Tarcísio Motta (PSOL): 4% (tinha 7% em 19/9, 6% em e 5/9, 7% em agosto)

Marcelo Queiroz (PP): 2% (tinha 2% em 19/9, 1% em e 5/9, 2% em agosto)

Rodrigo Amorim (União Brasil): 1% (tinha 1% em 19/9, 2% e 5/9, 3% em agosto)

Cyro Garcia (PSTU): 1% (tinha 1% em 19/9 e 5/9, 2% em agosto)

Juliete Panjota (UP): 1% (tinha 1% em 19/9, em 5/9 e 0% em agosto)

Carol Sponza (Novo): 0% (tinha 1% em 19/9, em 5/9 e 0% em agosto)

Henrique Simonard (PCO): 0% (tinha 0% em todas as pesquisas anteriores)

Em branco/nulo/nenhum: 10% (eram 8% em 19/9, 11% em 5/9 e 13% em agosto)

Não sabem: 4% (eram 4% em 19/9, 7% em 5/9 e 5% em agosto)

O levantamento entrevistou, de forma presencial, 1.106 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 1 e 3 de outubro. A pesquisa foi encomendada pela Folha de S. Paulo e pela TV Globo, e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ) sob o protocolo RJ-00823/2024.

Número de votos válidos

O Datafolha também divulgou os resultados excluindo os votos brancos, nulos e indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição.

Eduardo Paes (PSD): 63%

Alexandre Ramagem (PL): 25%

Tarcísio Motta (PSOL): 5%

Marcelo Queiroz (PP): 3%

Rodrigo Amorim (União Brasil): 1%

Cyro Garcia (PSTU): 1%

Juliete Pantoja (UP): 1%

Carol Sponza (Novo): 0%

Henrique Simonard (PCO): 0%





O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias













Resultado da pesquisa espontânea

A pesquisa com a intenção de votos espontânea - quando a lista de candidatos não é apresentada aos entrevistados - também mostrou Eduardo Paes ( PSD ) na frente, com 43%; depois, vem Alexandre Ramagem (PL), com 17%, e Tarcísio Motta (PSOL), com 3%.

Veja o ranking:

Eduardo Paes (PSD): 43%

Alexandre Ramagem (PL): 17%

Tarcísio Motta (PSOL): 3%

Marcelo Queiroz (PP): 1%

Outras respostas: 5%

Em branco/nulo/nenhum: 8%

Não sabe ou se recusou a responder: 23%

Rejeição

A pesquisa também mediu os índices de rejeição dos candidatos à prefeitura do Rio de Janeiro. Neste tópico, o candidato Alexandre Ramagem está no topo do ranking, com 36%, seguido pelo candidato Tarcísio Motta, com 27%



Veja o ranking de rejeição

Alexandre Ramagem (PL): 36% (eram 37% em 19/9, 29% em 5/9 e 23% em agosto)

Tarcísio Motta (PSOL): 27% (eram 22% em 19,9, 24% em 5/9 e 22% em agosto)

Cyro Garcia (PSTU): 24% (eram 22% em 19/9, 23% em 5/9 e 24% em agosto)

Rodrigo Amorim (União Brasil): 20% (eram 19% em 19/9, 15% em 5/9 e 16% em agosto)

Eduardo Paes (PSD): 21% (eram 17% em 19/9, 14% em 5/9 e 19% em agosto)

Juliete Pantoja (Unidade Popular): 11% (eram 16% em 19/9, 15% em 5/9 e 14% em agosto)

Carol Sponza (Novo): 10% (eram 15% em 19/9, 14% em 5/9 e 16% em agosto)

Marcelo Queiroz (PP): 14% (eram 14% em 19/9, 15% em 5/9 e 15% em agosto)

Henrique Simonard (PCO): 8% (eram 11% em 19/9, 12% em 5/9 e 14% em agosto);

Rejeita todos/não votaria em nenhum: 2% (eram 3% em 19/9, 5% em 5/9 e 9 em agosto)

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .