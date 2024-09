Reprodução: Flipar A PF do Rio de Janeiro vai investigar a invasão





A Polícia Federal do Rio de Janeiro investiga a invasão do apartamento do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) , Aloizio Mercadante, na noite de sábado (14). A residência fica em Copacabana , na Zona Sul da cidade.

Os criminosos, que também invadiram um apartamento ao lado, encontraram o imóvel de Mercadante vazio na hora do crime. Um dos porteiros viu as portas dos imóveis arrombadas quando foi recolher o lixo e chamou a polícia.





Mercandante estava em outro estado

Aloizio Mercadante, que cumpria compromissos em São Paulo, voltou à residência acompanhado dos agentes da PF. Nada de valor foi levado.

