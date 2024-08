Reprodução/redes sociais Bill, vindo de Minas Gerais, passeou pela praia de Copacana, no Rio

Copacabana, no Rio de Janeiro, recebeu um turista inusitado na quarta-feira (21): o búfalo Bill, cujo “sonho” era entrar no mar, de acordo com o dono. Diversos locais, surpresos, tiraram fotos e fizeram vídeos.

Rômulo Cavalcante, de 36 anos, é o dono do búfalo - cujo nome se divide entre Bill e o apelido "Diferentão". Mas redes sociais, ele publicou um vídeo comentando:

"Rapaz, vou realizar o sonho do Bill (búfalo) de entrar no mar, está indo todo empolgadinho. A primeira coisa que fez quando a água bateu nele foi passar a língua para sentir o gosto, provou que é mineiro mesmo. Ele fica olhando para o mar, querendo entrar, nunca viu tanta água".

Os dois moram em São José do Jacuri, interior de Minas Gerais - estado sem mar. Ao jornal O Dia, o dono do animal explicou que ele adora água e nadar - daí veio a ideia de levá-lo ao mar: "Na minha cidade, eu entrava muito em lagos com ele. Aí pensei: 'Um dia, vou levá-lo à praia para realizar esse sonho'".





Búfalo amigo

Rômulo também comentou sobre a relação amigável entre ele e o animal:

"Ele é um animal muito dócil, nossa relação é de como se ele fosse um bicho de estimação mesmo, você chama, ele vem, igual a um cachorro, só que bem grande. Ao todo, eram o Diferentão e mais três irmãos, e ele era o mais bravo. Quando cresceu, passou a gostar mais das pessoas do que os outros".

A boa fama do búfalo Bill deu ao dono a ideia de compartilhar a rotina dos dois nas redes sociais a partir de hoje.





Governo interfere em passeio

Um dos problemas que, aparentemente, vem com o fato de levar um búfalo para passear em Copacabana é o nariz torcido das autoridades.

Agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) e do Rio+Seguro abordaram Rômulo durante os passeios para guiá-los para a carreta que vieram.

"O homem se identificou e apresentou toda a documentação do animal. Os agentes acompanharam o animal e seu proprietário até a carreta que trouxe os dois à Copacabana", diz a nota da Seop sobre o acontecido.

Rômulo seguia, a partir do Rio de Janeiro, para Barretos, cidade do interior de São Paulo com diversos programas de gado.