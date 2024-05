Reprodução / TV Globo Erika de Souza Vieira Nunes, de 42 anos, na delegacia antes de ser presa por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver em agência bancária

Érica de Souza Vieira Nunes, sobrinha de Paulo Roberto Braga, será investigada por homicídio culposo (quando não há intensão de matar) no caso do "tio Paulo".

Para indiciar a mulher pelo crime, o delegado responsável pela investigação, Fabio Luiz Souza, da 34ª DP (Bangu), entendeu que houve "gritante omissão de socorro".

"Considerando que no dia 16/4/2024, certamente percebendo que Paulo estava em situação gritante de perigo de vida, o que pode ser vislumbrado pelas declarações de todas as testemunhas que tiveram contato com a vítima, ao invés de ir novamente ao hospital ela se dirigiu ao shopping, configurando uma gritante omissão de socorro, determino; proceda-se a novo registro de ocorrência para apurar o delito de homicídio culposo", escreveu o delegado em seu despacho, obtido pela TV Globo.

Com a conclusão da primeira fase do iquérito nesta terça-feira (30), a acusação de homicídio doloso soma-se aos crimes de vilipêndio de cadáver e tentativa de furto mediante fraude. Érika está presa preventivamente em Bangu. Após a segunda fase da investição, a Polícia Civil vai definir se indicia Érika pelos crimes.