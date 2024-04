Reprodução Érika está presa após episódio com tio Paulo





Uma investigação policial está sendo feita para esclarecer os eventos que levaram à presença do corpo de um idoso, identificado como Paulo Roberto Braga, em um banco de Bangu, onde sua sobrinha, Érika de Souza Vieira Nunes, tentava realizar um empréstimo.

Segundo informações fornecidas pelo delegado titular da 34ª DP de Bangu, Fábio Luiz da Silva Souza, a polícia está investigando se Érika tentou solicitar empréstimos em outras três agências bancárias.

O objetivo dessas investigações é compreender melhor o perfil do “tio Paulo” e os possíveis motivos que levaram à situação em que o corpo do idoso foi levado a um banco para a tentativa de obtenção do empréstimo.

Imagens obtidas pelas autoridades mostram o idoso no shopping aparentemente sem vida, levantando questões sobre o estado de saúde de Paulo Roberto no momento em que Érika tentava realizar a operação no banco.

A sobrinha do idoso está atualmente sob custódia preventiva, respondendo por furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver.

Durante a audiência de custódia, a juíza Rachel Assad da Cunha expressou forte reprovação ao ocorrido, classificando o episódio como “repugnante e macabro”, mas decidiu converter a prisão em flagrante para prisão preventiva.

A defesa de Érika alega que o idoso ainda estava vivo ao chegar ao banco, enquanto a polícia e os investigadores buscam esclarecer todos os detalhes do caso.

O corpo de Paulo Roberto Braga será sepultado no Cemitério de Campo Grande neste sábado (20). Enquanto isso, a advogada que representa Érika tenta obter um habeas corpus para que sua cliente possa responder às investigações em liberdade.

