Mulher leva cadáver para o banco e tenta sacar R$ 17 mil

Uma mulher, identificada como Érika de Souza Vieira Nunes, levou um cadáver através de uma cadeira de rodas para tentar sacar um empréstimo de R$ 17 mil em um banco de Bangu , na zona oeste do Rio de Janeiro .

Em vídeo que circula nas redes sociais, Érika apresenta o homem morto como seu tio, Paulo Roberto Braga, de 68 anos. Nas imagens, Érika tenta convencer os funcionários do banco que seu parente está vivo.

"Tio Paulo, tá ouvindo? O senhor precisa assinar. Se o senhor não assinar, não tem como. Eu não posso assinar pelo senhor, tem que ser o senhor. O que eu posso fazer, eu faço", diz a mulher para o cadáver em um vídeo gravado pelas funcionárias da agência bancária.

Após a desconfiança dos funcionários, o Samu foi acionado e constatou que Paulo Roberto estava morto há algumas horas. Já Érika foi levada para a delegacia para prestar depoimento. As informações são do G1.



A reportagem do Portal iG entrou em contato com o Banco Itaú, responsável pela agência, e aguarda um posicionamento.

