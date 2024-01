Fernando Frazão/Agência Brasil - Final de semana será de chuva no Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro deve registrar ainda mais chuvas neste final de semana. Neste sábado (20), o dia amanhece nublado e com chuvas isoladas na capital, de acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na parte da tarde e durante a noite, o tempo permanece nublado, com pancadas de chuva e trovoadas.

O vento começa o dia fraco, mas pode se tornar moderado durante a tarde e a noite, com rajadas. A temperatura máxima será de 34ºC ao longo do dia, e a mínima prevista é de 23ºC.

Todo o estado do Rio de Janeiro está sob um alerta laranja de perigo de tempestades emitido pelo Inmet.

O alerta teve início nesta sexta-feira (19) e dura até o meio-dia de domingo (21). Durante esse período, são esperadas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou entre 50 e 100 milímetros por dia, além de ventos entre 60 e 100 quilômetros por hora. Há ainda a possibilidade de queda de granizo.

O Inmet alerta para risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, alagamentos e quedas de árvores.

No domingo, a previsão do tempo para a cidade do Rio de Janeiro é de muitas nuvens com pancadas de chuva, por vezes forte, e trovoadas isoladas na madrugada e na manhã.

Outros estados

Além do Rio de Janeiro, o alerta de perigo de tempestades também se estende para o Paraná, grande parte de São Paulo e Santa Catarina, o sul de Minas Gerais e do Mato Grosso do Sul, o noroeste do Rio Grande do Sul e um pequeno trecho do Espírito Santo. Veja o mapa:

Reprodução/Inmet/OpenStreetMap Mapa mostra área laranja que tem alerta de tempestade para este final de semana

Na cidade de São Paulo, a previsão para este sábado é de tempo nublado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo de todo o dia. A temperatura deve variar entre 21ºC e 28ºC.

Em Curitiba, o sábado começa com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. Durante a tarde, o tempo deve ficar nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas; à noite, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. A temperatura deve chegar a, no máximo, 27ºC.

Em Florianópolis, pancadas de chuva isoladas e muitas nuvens devem marcar o dia, que também terá temperatura máxima de 27ºC. Em Porto Alegre, a tendência é de muitas nuvens com chuva isolada e temperatura máxima de 28ºC.

Estragos deixados pelas chuvas

Fernando Frazão/Agência Brasil - 16/01/2023 Chuva deixou estragos em Belford Roxo, na Baixada Fluminense

Os estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul têm sofrido com as fortes chuvas. No Rio, 13 pessoas morreram após uma tempestade no último fim de semana causar enchentes na capital e na Baixada Fluminense. Sete cidades decretaram situação de emergência.

Já no Rio Grande do Sul, um temporal na terça-feira (16) deixou uma pessoa morta e afetou mais de 50 cidades. Partes do estado ainda enfrentam falta de energia elétrica por conta do evento climático.

Cuidados

O Inmet alerta para alguns cuidados a serem tomados durante tempestades: