Reprodução: Prefeitura de Porto Alegre Temporal no Rio Grande do Sul

Um temporal atingiu o Rio Grande do Sul na noite de terça-feira (16) e deixou uma pessoa morta e outras 10 feridas em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Até o dia 14, as chuvas já tinham deixado 10 mortes no estado, segundo o governador Eduardo Leite.

A vítima teria se abrigado da chuva debaixo da marquise de um supermercado. A estrutura caiu sobre ela.

Segundo a Defesa Civil de Porto Alegre, todas as equipes foram acionadas após uma tempestade atingir a capital gaúcha. O órgão, que recebeu notificações de alagamentos e falta de luz, auxilia a população e realiza o levantamento dos estragos causados pelas chuvas.

Ainda, em Porto Alegre, os ventos chegaram a 89 quilômetros por hora de acordo com as medições do Aeroporto Salgado Filho. Na capital, ao menos 27 postes cederam e cerca de 150 árvores caíram.

O Hospital de Pronto Socorro foi uma das unidades de saúde mais afetadas pelo temporal. O local teve alagamentos na emergência e no 5º andar.

O Hospital Fêmina também enfrenta o alagamento em quase todos os andares. O Instituto de Cardiologia comunicou que as salas da hemodinâmica estão inoperantes. Ainda, a central do Samu também foi está alagada.

Mais de 80 ocorrências relatando falta de energia, queda de árvore e alagamentos foram atendidos pela prefeitura da Capital. A maioria das notificações estão na Região Leste.





Previsão do tempo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de tempestade nesta quarta-feira (17) para o Rio Grande do Sul e Santa Catarin a devido aos extremos climáticos e fortes chuvas em quase todo o país. O alerta, indicando grande perigo, estende-se até o final do dia.

O alerta vermelho do Inmet significa grande perigo, indicando chuvas superiores a 100 mm/dia, ventos acima de 100 km/h e queda de granizo. Há previsão de riscos em edificações, cortes de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário. A porção sul do Rio Grande do Sul será mais impactada, com o alerta até 00h, enquanto o aviso relacionado à parte central termina às 12h.

Em Porto Alegre, a temperatura varia de 21°C a 23°C nesta quarta-feira, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Para agir diante do alerta, o Inmet recomenda desligar aparelhos elétricos, proteger documentos em caso de enxurrada, procurar abrigo em situações de perigo e obter informações junto à Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiros.