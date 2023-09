Foto: Joe/ Pixabay Prefeitura informou que as temperaturas poderiam chegar a 43°C.

Na manhã desta quarta-feira (27), o Rio de Janeiro registrou sensação térmica de 47,5ºC, às 10h, em Guaratiba, Zona Oeste da capital fluminense. O bairro de Irajá, na Zona Norte, a temperatura chegou a 39,3ºC. A Prefeitura informou que a temperatura poderia da chegar até 43°C. “Mantenham-se hidratados e usem roupas leves”, disse o alerta muncipal .

O final do inverno e início da primavera foi marcado pelo aumento excessivo das temperaturas. Há cerca de duas semanas, uma o nda de calor atingiu o país. O Rio de Janeiro chegou a bater o recorde de capital mais quente do Brasil.





Os ventos podem mudar

De acordo com Centro de Operações da Prefeitura, as altas temperaturas podem resultar em tempestade com raios e ventanias dunate a tarde e à noite. A Marinha emitiu um alerta sobre o risco de ressaca a partir de quinta (28).

No final de semana, o tempo ficará instável, com sol e aumento de nuvens. São esperadas pancadas de chuva no sábado à tarde e ao longo do domingo. Os termômetros devem variar de entre máxima de 30°C e mínima de 19°C, nos dois dias.