Paulo Pinto/Agência Brasil - 19.09.2023 Termômetros na Avenida Paulista oscilando entre 33ºC e 35ºC

Nesta última semana de setembro, grande parte do Brasil deve continuar registrando altas temperaturas, com os termômetros chegando a bater 43ºC nesta segunda-feira (25) e nesta terça (26) em Cuiabá, capital do Mato Grosso.

O Sul, no entanto, deve enfrentar a formação de um novo ciclone extratropical em alto mar entre terça e quarta (27), perto da costa do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. De acordo com a Climatempo, o fenômeno vai levar ainda mais instabilidade à região.

As áreas do sul, leste, litoral, região da Grande POA e extremo norte do Rio Grande do Sul ficam em alerta. O ciclone deve se afastar na quarta.

Em Santa Catarina, nuvens e temporais serão reforçados com o ciclone e parte do leste e sul catarinense ficam em alerta para grandes volumes de chuva. Em Curitiba (PR), a máxima deve ser de 18º na quinta (28) — no último domingo (24), foi de 42ºC.

O Sudeste também deve ser impactado pelo ciclone, fazendo com que as temperaturas caiam de quarta para quinta, conforme o MetSul, especialmente em São Paulo, onde a máxima vai de 35°C para 20°C. Outras capitais também sentirão os efeitos do fenômeno, como Rio de Janeiro (que passa de 37°C para 22°C) e Vitória (ES), que passa de 37°C para 27°C.

O Norte também terá chances de pancadas de chuva isoladas ao longo da semana nas capitais Boa Vista (RR), Manaus (AM), Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC). Mesmo assim, o calor continua na região.

Uma onda de calor intenso começou a ser registrada em grande parte do país na segunda-feira (17), última semana de inverno. Com as altas temperaturas, ao menos 11 estados e o Distrito Federal ficaram em alerta de "grande perigo" pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O aviso, conforme o instituto, é emitido quando a previsão é de um fenômeno de "intensidade excepcional, com grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana". Este alerta vermelho ainda vale até esta terça (26), às 18h.

Além disso, logo nos primeiros dias da primavera, que começou nesse sábado (23), todas as regiões do país tiveram temperaturas acima dos 40ºC: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste.