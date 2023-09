Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Petrópolis, cidade da região serrana, liderara a lista

Segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP), houve um aumento de ocorrências criminais na cidade do Rio de Janeiro no primeiro semestre de 2023. O Governo do Estado tem demostrado preocupação com a segurança. Para a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, os índices de violência urbana são alarmantes.

Entretanto, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Ministério da Saúde mostram que existe cidades com alto nível de qualidade de vida no Rio de Janeiro . Os municípios foram listados pelo guia MySide, que cruzou informações dos dois órgãos. Foram ranqueados os locais com menor índice de violência. A análise foi aplicada somente nas cidades com mais de 100 mil habitantes.









Conheça as três primeiras colocadas

Petrópolis, cidade da Região Serrana, lidera a lista, e possui cerca de 278 mil habitantes. Em 2021, foi apontada como um dos 22 municípios mais seguros do país. Nova Friburgo, também da Região Serrana, ficou na segunda posição. Fundada em 1818, a cidade tem aproximadamente 191 mil habitantes. De acordo com a diretoria do Conselho Comunitário de Segurança, melhorias no trânsito, iluminação pública e policiamento em áreas públicas são prioridades.

Mesquita, na Baixada Fluminense , ocupa o terceiro lugar. Segundo o Instituto de Segurança Pública do Estado, em 2023, houve queda no número de delitos na cidade.



As 10 mais .

1- Petrópolis (Região Serrana)



2- Nova Friburgo (Região Serrana)



3- Mesquita (Baixada Fluminense)



4- Campos dos Goytacazes (Norte Fluminense)



5- Nilópolis (Baixada Fluminense)



6- Teresópolis (Região Serrana)



7- Niterói (Região Metropolitana)



8- Maricá (Região Metropolitana)



9- Belford Roxo (Baixada Fluminense)



10- São Pedro da Aldeia (Região dos Lagos).