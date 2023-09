Reprodução: redes sociais - 27/09/2023 Leões marinhos encontrados na calçada de Rio Grande

O Rio Grande do Sul enfrenta inundações e alagamentos nesta quarta-feira (27). Apesar da previsão de melhora nas chuvas, a capital do estado, Porto Alegre, lida com o transbordamento do rio Guaíba, que subiu 13 centímetros e inundou ruas e residências nesta manhã . Além disso, na cidade de Rio Grande, apareceram dois leões-marinhos após a cheia da lagoa dos Patos.

Pela manhã, a Defesa Civil estadual emitiu um alerta para inundações em Porto Alegre e outros quatro municípios da Região Metropolitana da capital válido por 24 horas.

Defesa Civil do Estado ALERTA PARA INUNDAÇÃO: o Lago Guaíba estará atingindo o nível de inundação nas próximas horas. Válido por 24h. Em caso de emergência, ligue 190/193. pic.twitter.com/x6qgJWR1UO — Defesa Civil RS (@DefesaCivilRS) September 27, 2023

Segundo o órgão, a medição no Cais Mauá está em 2,94m, sendo que a cota de Alerta é de 2,50m e a cota de Inundação de 3,0m. Já na Ilha da Pintada a régua está em 2,92m, sendo que a cota de alerta é de 2,0 m e a cota de Inundação de 2,20m.





Chuva histórica

Porto Alegre teve o setembro mais chuvoso desde 1916, quando a medição começou a ser feita. As outras grandes enchentes na cidade ocorreram em 1941 e 1967, antes do atual sistema de contenção de cheias ser implementado.

🔴 AGORA | Guaíba avança sobre a cidade na zona Sul de Porto Alegre, onde não há sistema de contenção de cheias. Impressionantes imagens das câmeras da Prefeitura registram o Guaíba atingindo a Avenida Guaíba, em Ipanema. pic.twitter.com/yQ6ezw0NhN — MetSul Meteorologia (@metsul) September 27, 2023

Segundo a MetSul Metereologia, neste mês foi registrado o maior volume de chuvas da história de Porto Alegre, com 413,8 milímetros de precipitações.

As chuvas devem cessar ainda hoje e o tempo deve permanecer aberto até sábado (30). Na próxima semana, o tempo será seco na região. Ainda, para o controle da situação, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), irá se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda nesta quarta-feira, em Brasília, para discutir ações em conjunto.

Leões marinhos

Já na cidade de Rio Grande, no sul do estado, algo inusitado foi visto nas calçadas perto do Mercado Público nesta manhã: dois leões marinhos. Os animais aquáticos assustaram os cachorros que estavam próximo do local e surpreenderam os moradores.

Enquanto isso, em Rio Grande



O porto debaixo d’água e dois cachorros do mar resolveram brincar com os cachorros da terra 🥰🥰



pic.twitter.com/gYcvX5QBV3 — ady (@ady_news) September 27, 2023