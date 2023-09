Reprodução: Joe por Pixabay Além de ser a capital mais quente o Rio também foi a capital mais seca.

O Rio de Janeiro atinge as maiores temperaturas dentre as capitais do país, em meio à onda de calor. A cidade chegou a registrar a temperatura máxima de 38,3°C, na última segunda-feira (18). Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), além de ser a capital mais quente o Rio também foi a capital mais seca com 18% de umidade relativa do ar.

E Região Metropolitana também sofre com o calor. No município de Seropédica, Baixada Fluminense, a umidade do chegou a 10%. O Inmet informou que a onda de calor afeta todo Brasil. As temperaturas devem permanecer altas até o final da semana. A Região Centro Oeste tem sido a mais atingida. O clima atípico para o fim do inverno acontece em razão de uma massa de ar que causa um bloqueio atmosférico e impede chegada de frentes frias.

Como se proteger?

O MetSul Meteorologia classifica a situação como "excepcional". Pode haver recorde histórico da média de temperatura no mês de setembro. O calor intenso pode aumentar a frequência cardíaca, provocar desidratação, tontura, erupções na pele, inchaço nos tornozelos e choque térmico.

Especialistas recomendam hidratação extra, uso de roupas leves e compressas de água fria. Para refrescar o ambiente, reduzir o uso de fogões e fornos, ligar ventiladores, humidificadores e ar-condicionado.