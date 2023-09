Foto: Divulgação PCERJ Gerson Luiz foi levado para 42ª DP (Recreio), depois encaminhado à 16ª DP (Barra da Tijuca)

Na manhã desta segunda-feira (25), um homem, identificado como Gerson Luiz da Silva Sodré, de 51 anos, foi detido após se masturbar dentro do ônibus ao lado de uma passageira. A mulher conseguiu gravar um vídeo e entregar aos policiais do Segurança Presente da região.

O caso aconteceu no bairro Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O coletivo saiu de Campo Grande, Zona Oeste , em direção ao Castelo, Centro do Rio. Segundo a vítima relata que Gerson Luiz sentou-se ao lado dela, que estranhou a ação porque o ônibus estava vazio. Logo depois, ele começou a praticar o ato obsceno .















Os agentes prenderam o acusado, em flagrante, por importunação sexual e o levaram para a 42ª DP (Recreio), em seguida ele foi encaminhado à 16ª DP (Barra da Tijuca). O Projeto de Lei 3964/23 prevê pena de 1 a 5 anos de reclusão para o crime de importunação sexual .