Reprodução: Redes Sociais Os estudantes se abrigaram atrás de grades

Um vídeo, divulgado nas redes sociais, mostra um bode correndo na direção de alunos da Escola Municipal Dalva de Oliveira, localizada em Realengo, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os estudantes se abrigaram atrás de grades para se protegerem do ataque. As imagens foram feitas pelos próprios alunos.

A invasão aconteceu na última quinta-feira (21), apesar do susto, ninguém ficou ferido. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), o bode pertence a um morador vizinho da unidade escolar e está acostumado a andar solto na região. A direção do colégio contactou o responsável pelo animal, que foi resgatá-lo.

O bode entrou no horário de saída dos estudantes. Essa não é a primeira vez que uma escola da capital fluminense é invadida por animais. Em abril deste ano, 2023, um cachorro da raça pit-bull mordeu dois alunos da Escola Municipal Professor Josué do Castro, na Vila do João, Complexo da Maré.