Google Maps Basílica Sagrado Coração, no Colégio Salesiano do Recife





A polícia está investigando uma denúncia de importunação sexual contra uma adolescente de 16 anos que relata assédio por parte de um coroinha de 17 anos dentro de uma igreja católica localizada no bairro da Boa Vista, no centro do Recife. O caso está sob investigação do Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente da Polícia Civil de Pernambuco.

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A Basílica Sagrado Coração fica no Colégio Salesiano do Recife, onde a menina estuda há quatro anos.

Segundo a denúncia, os assédios aconteceram na Basílica Sagrado Coração, no Colégio Salesiano do Recife, onde a adolescente estuda há quatro anos. O advogado da família da menina afirma que a jovem já vinha sendo importunada pelo rapaz, que é coordenador dos coroinhas, há algum tempo.

O estopim da denúncia foi quando o rapaz foi filmado pegando a menina à força, levando-a para o banheiro, puxando o cabelo e o braço e beijando-a sem permissão. De acordo com o advogado da adolescente, também conta que pelo menos outras três garotas - todas menores de idade - também contam que foram assediadas.



Antes de levar o caso à polícia, a jovem teria contado o que aconteceu ao padre da basílica, que lhe orientou a “praticar o perdão”. "Ela procurou o padre e ele pediu para ela perdoar, que ela não fizesse isso [a denúncia] porque é bolsista. Ficou coagindo para fazer com que ela não denunciasse. Disse que ela poderia perder a bolsa, que iria se expor muito", afirmou o advogado em entrevista ao portal G1.





A jovem, então, contou à mãe a violência que sofreu e a família a levou à delegacia. As diligências foram iniciadas e, segundo o advogado, a delegada responsável pelo caso solicitou as filmagens das câmeras de segurança da igreja.

No domingo (27), a basílica fez uma publicação nas redes sociais afirmando que assim que tomaram conhecimento do caso “foram tomadas as providências administrativas, com o afastamento do adolescente das atividades, atendimento às famílias, aconselhamento pastoral e orientação para que as medidas legais fossem tomadas".

A basílica declarou ainda que confia nas autoridades, e que os membros da congregação reafirmam “nossa disponibilidade para colaborar com as investigações e o acolhimento à vítima".

Por sua vez, o colégio Salesiano do Recife afirma que os adolescentes fazem parte de um grupo juvenil da comunidade externa, que desenvolvem trabalhos pastorais aos sábados e domingo na basílica. A instituição também declarou que o rapaz não é aluno da escola, e que os fatos em questão não ocorreram "nem no dia, nem no horário, nem no ambiente e nem nas atividades da nossa escola".