Reprodução: Riotur/ Fernando Maia O Terreirão é um símbolo de resistência do Samba carioca

Nesta terça-feira (19), a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) a aprovou o Projeto de Lei 1.875/23 que propõe o tombamento Terreirão do Samba Nelson Sargento como Patrimônio Cultural e Imaterial do estado. A proposta, votada por unanimidade pelos parlamentares, foi encaminhada ao governador. Cláudio Castro tem 15 dias para sancionar ou vetar o projeto.

De acordo com o deputado Dionísio Lins (Progressista), autor do PL, a intenção é preservar o valor histórico e cultural do local.

“O Terreirão é o berço do samba e atende a população com atrações populares e grandes eventos de música. A preservação trará a segurança de que o local será eternizado para fins de atrair turistas e cidadãos interessados em cultura e entretenimento”, afirmou Dionísio.

Desde 1991, o Terreirão é palco de atividades culturais afro-brasileiras e símbolo de resistência do samba. Localizado na Praça Onze, Centro da capital, o espaço também é point do Carnaval carioca, com capacidade para 16 mil pessoas. Nomes como Tia Ciata, Hilário Jovino, João da Baiana, Tia Carmem, Donga, Mestre Cazuza e Xangô da Mangueira fazem parte da história do Terreirão.