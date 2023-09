Foto: Reprodução / Redes sociais Marcos Braz durante a confusão





O vereador Marcos Braz (PL-RJ) se tornou um dos principais assuntos do país nesta terça-feira (19) ao ser flagrado trocando agressões com um torcedor do Flamengo em um shopping do Rio de Janeiro. Apesar de ser conhecido por ser dirigente da equipe rubro-negra, Braz atua como parlamentar na Câmara carioca e tem uma marca negativa: é o segundo político que mais falta na Casa.

No primeiro semestre de 2023, o dirigente flamenguista não compareceu à Câmara seis vezes, empatado com Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ). Ele só está atrás de Verônica Costa (PL-RJ), mais conhecida como Mãe Loira do Funk, que faltou em 12 oportunidades.

Os números não são maiores porque as sessões às quartas são remotas, o que não atrapalha suas viagens para acompanhar os jogos do Flamengo. No entanto, as sessões de terça e quinta são presenciais.

Em 2021, primeiro ano em que ocupou o cargo de vereador, Braz não registrou nenhuma falta. Porém, essa realidade mudou radicalmente no ano passado, quando deixou de ir à Câmara em oito oportunidades, sendo três em dezembro, já que viajou ao Qatar para assistir à Copa do Mundo.

"Qual é o dia que eu tenho que estar no plenário votando aqui? É terça e quinta. E na quarta-feira é remoto. Se você analisar, durante o ano, nem todas as quartas-feiras eu estou fora. Então, assim, não são tantas faltas. E quando tem faltas, somos descontados do salário. Eu aqui não tenho nenhum benefício disso aí. Quando eu falto, é só por causa dessa situação do Flamengo. Mais nenhuma. Se não tiver uma situação no Flamengo, você vai me encontrar na Casa", afirmou ele em entrevista ao UOL no começo do mês de setembro.





Marcos Braz e a briga

O vereador voltou a ser o centro de polêmicas ao ser flagrado trocando agressões com um torcedor do Flamengo. A discussão não teve nada a ver com política, segundo Braz e o outro rapaz envolvido na confusão.

A briga teve início por causa de uma cobrança do torcedor em relação à situação da equipe rubro-negra. No último domingo (17), o clube perdeu para o São Paulo por um a zero em pleno Maracanã, dificultando as chances de ser campeão.

Além da derrota na Copa do Brasil, o Flamengo ainda está longe da primeira colocação do Campeonato Brasileiro e perdeu outros torneios ao longo do ano, como a Libertadores, Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-americana e o Mundial de Clubes da FIFA.

Confira o vídeo:



Urgente! Marcos Braz, dirigente do Flamengo, foi cobrado por um torcedor do Fla e agrediu o rubro-negro. Testemunhas relatam que Braz está errado porque o agrediu. pic.twitter.com/wiboXAVGKz — Venê Casagrande (@venecasagrande) September 19, 2023