Divulgação/acervo pessoal Helena Silvestre, Mário Medeiros, Ferréz

As Edições Sesc realizam o lançamento do livro "A Descoberta do Insólito: Literatura Negra e Literatura Periférica no Brasil (1960-2020)", escrito pelo sociólogo, escritor e professor Mário Augusto Medeiros da Silva, dentro da programação da Estética das Periferias, que chega em sua 13ª edição. Este evento é idealizado pela Ação Educativa e construído colaborativamente por 50 coletivos, e tem como propósito mobilizar inúmeros espaços culturais em diversas áreas das regiões periféricas e no Centro da capital paulistana.

O evento de lançamento está marcado para o dia 30 de agosto, quarta-feira, às 19h, no Teatro Anchieta do Sesc Consolação. A programação terá início com a apresentação da poeta e slammer Midria. Ela convidará o autor Mário Medeiros, juntamente com os escritores Ferréz e Helena Silvestre para um bate-papo sobre a temática abordada no livro. Na sequência, haverá o pocket show intitulado "Bitita – As Composições de Carolina Maria de Jesus", com Nega Duda e Sthe Araujo nos vocais, e Maurício Badé e Cauê Silva nas percussões. Ao final está programada uma sessão de autógrafos.



A obra chega às livrarias atualizada e ampliada, abrangendo duas décadas a mais do que a versão anterior, publicada em 2013, e que compreendia de 1960 a 2000. Com isso, a nova edição ganha mais um capítulo, intitulado “Pequena história sociológica de livrarias e editoras negras (1972-2020)”, salientando o poder das mulheres tanto na literatura negra produzida atualmente no país como, principalmente, no manejo de editoras e de livrarias voltadas a esse nicho de produção literária e seu público leitor.

Em A descoberta do insólito, o autor evidencia as barreiras e os apagamentos que as literaturas negra e periférica enfrentaram e ainda enfrentam atualmente, mas igualmente expõe a luta e a resistência de escritores, ativistas e intelectuais negros e periféricos por espaço e valoração. Nomes como Maria Firmina dos Reis, Carolina Maria de Jesus, Paulo Lins, Conceição Evaristo, Solano Trindade, Marcelo D’Salete, Ferréz e Sérgio Vaz são celebrados, e a importância histórica de suas obras é destacada no livro.

Por meio de entrevistas com escritores e outros nomes do universo da literatura brasileira e de uma extensa pesquisa bibliográfica, Mário Medeiros entrega uma obra fundamental, densa e instigante para quem estuda ou se interessa pelo tema. Dividido em dez capítulos, o livro aborda ainda as publicações de cultura negra Cadernos Negros e Níger.



“O desafio que acabou guiando todo o trabalho foi o de conceber as ideias de literatura negra e literatura periférica como forças sociais importantes para os grupos de onde elas se originaram, ao longo do século XX e nos anos iniciais do século XXI. Como elementos de socialização, capazes de forjar projetos individuais e coletivos, de enfrentar a realidade social e a condição histórica legadas a seus grupos. A literatura é a peça central, que dialoga e se confunde com o ativismo político, com as questões sociais, com os dilemas institucionais da história brasileira", diz Mário Augusto Medeiros da Silva.

Ficha Técnica

A descoberta do insólito: literatura negra e literatura periférica no Brasil (1960-2020)

2ª edição revista e ampliada

Autor: Mário Augusto Medeiros da Silva

Edições Sesc São Paulo, 2023

592 páginas

ISBN: 978-85-9493-242-6

Preço de capa: R$ 65





Serviço

Lançamentos do livro "A descoberta do insólito: literatura negra e literatura periférica no Brasil (1960-2020)"

Bate-papo seguido de sessão de autógrafos com Mário Medeiros, Ferréz e Helena Silvestre. Abertura com Midria e encerramento com o pocket show Bitita – As composições de Carolina Maria de Jesus, com os intérpretes Nega Duda e Sthe Araujo nos vocais, e Maurício Badé, Cauê Silva nas percussões.

Data: 30 de agosto, quarta-feira, às 19h

Local: Teatro Anchieta - Sesc Consolação (Rua Dr. Vila Nova, 245 - Vila Buarque - São Paulo/SP)

Acessibilidade: assentos para pessoas com necessidades especiais (mobilidade reduzida, obeso, cadeirante e acompanhante), e a fila para cadeirantes fica na última fileira da plateia, com uma visão panorâmica do palco.

Grátis | Retirada de ingressos on-line no portal, a partir das 12h, e nas bilheterias do Sesc SP, a partir das 14h.