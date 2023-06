Aline Macedo Aline Macedo

Se na esfera federal os deputados Washington Quaquá e Ricardo Abrão defendem que um percentual da venda de bebidas subvencione as escolas de samba, na Alerj, corre um projeto garantir fomento do governo estadual. A proposta original de Vitor Junior e Rodrigo Amorim, que ganhou coautoria de Rafael Nobre, Luiz Cláudio Ribeiro, Zeidan e Verônica Lima, é distribuir aproximadamente R$ 3 milhões para cada agremiação do Grupo Especial e R$ 500 mil para cada uma da Série Ouro, expressos em UFIR. Mas Vitor Júnior já quer mudar o escopo, incluindo também as séries Prata e Bronze — e trabalha em uma emenda. A proposta será debatida em audiência pública no próximo dia 20, com participação da CCJ e das comissões de Turismo e de Cultura.

Picadinho

O espetáculo "Belchior - Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro - O Musical" faz apresentação especial de Dia dos Namorados hoje, no Teatro Rival, às 19h30.

Neste fim de semana, das 11h às 17h, o CCBB Educativo realiza o Laboratório de Gravura, acompanhando o Arraiá do CCBB Rio, no térreo.

Ana Tereza Basilio vai participar, nesta segunda-feira (12), na OAB de Mangaratiba, do evento "Alterações da Lei de Licitações".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.