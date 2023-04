Divulgação: Aline Massuca Passageiros embarcam em trem na estação

A Mitsui, a empresa japonesa que controla a SuperVia , anunciou que deseja devolver a concessão da empresa de trens ao Estado do Rio de Janeiro .

A empresa entregou um ofício à Secretaria Estadual de Transportes nesta quarta-feira, alegando que não tem mais interesse em operar na malha viária da cidade.

A direção da Mitsui se reunirá com o governador Cláudio Castro nesta quinta-feira para oficializar a devolução da concessão.

Segundo informações divulgadas na imprensa carioca, o impasse entre a Mitsui e o Estado do Rio envolve um suposto descumprimento nos investimentos de melhoria no sistema, que estavam previstos em um dos aditivos ao contrato.

A SuperVia já era controlada pela Mitsui desde 2019 e o contrato atual da empresa venceria em outubro deste ano. A companhia também alega que houve um desequilíbrio econômico-financeiro, que impediria a viabilidade da concessão.

Em 2010, um aditivo prorrogou essa concessão até 2043 , mas esse aumento do prazo estava condicionado a uma série de investimentos que o Estado entende que não foram cumpridos.

A devolução da concessão ocorre no momento em que a Mitsui negociava com o Estado um décimo-terceiro aditivo do contrato, que previa mais investimentos da concessionária para melhorar os serviços.

Superlotação do sistema de trens é história do passado

A crise na operação dos trens já um caso antigo na realidade de quem depende de transporte público no Rio de Janeiro. O sistema já transporta 1,2 milhão de passageiros por dia desde os anos 1980.

Apenas a linha operada pela SuperVia transporta, diariamente, cerca de 350 mil passageiros por dia e antes da pandemia, a média chegava a 600 mil por dia.

Entre os principais fatores que pesaram para que Mitsui tomasse a iniciativa de devolver a concessão, incluem outro problema sério porém comum no Rio, a falta de segurança pública. O futuro da concessão será discutido em uma reunião do Fórum de Mobilidade Urbana nesta quinta-feira.

