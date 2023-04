Divulgação - 27.04.2023 Carro com deputado e assessores capota em Rondônia

Um deputado estadual e outras três pessoas ficaram feridas após o carro em que eles estavam se envolver em um acidente e capotar na manhã desta quinta-feira (27), na BR-364, na cidade de Candeias do Jamari , em Rondônia .

Segundo a assessoria do parlamentar Lucas Torres Ribeiro, de 36 anos, ele estava a caminho de Porto Velho, capital do estado, acompanhado de dois assessores e do motorista do veículo. Eles iriam participar de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Rondônia.

Ainda de acordo com a assesoria, todos os ocupantes foram socorridos, logo após o acidente, e levados para Hospital João Paulo II, na capital. Ainda não há informações sobre as causas que levaram o carro que transportava o político a sair da pista e capotar.

A Secretária de Saúde estadual informou que Lucas Torres chegou bem ao hospital, mas com algumas lesões e, por isso, precisou passar por uma avaliação médica.

Um dos assessores do parlamentar teve ferimentos mais graves e precisou ser encaminhado para o centro cirúrgico. Ele foi encontrado inconciente e com um corte na cabeça, segundo o boletim médico.

Apesar do susto, o estado de saúde de todos é estável.

