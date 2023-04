Marcelo Camargo/Agência Brasil - 26/04/2023 Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após prestar depoimento à Polícia Federal (PF) sobre os ataques do dia 8 de janeiro em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) justificou o uso de remédios para publicar um vídeo nas redes sociais em que questiona as urnas eletrônicas dois dias depois dos ataques antidemocráticos em Brasília. Em depoimento à Polícia Federal, Bolsonaro afirmou que não assistiu ao vídeo publicado e deu a entender que o compartilhamento não foi intencional.

Questionado pelos investigadores sobre os atos antidemocráticos, Bolsonaro negou sua participação e disse que rebateu as invasões no mesmo dia. Ele disse que horas após os ataques, precisou ser internado após uma obstrução intestinal.

“QUE, no dia 08/01/2023, fez uma postagem na rede social TWITTER repudiando os atos de vandalismo ocorridos no mesmo dia; QUE, no dia 08/01/2023, passou mal com obstrução intestinal”, aponta o depoimento.

“QUE acionou o médico na madrugada do dia 09/01/2023 e permaneceu internado do dia 09/01/2023 até a tarde do dia 10/01/2023; QUE, enquanto esteve internado, foi medicado com morfina, conforme documentação médica apresentada”, completa.

Bolsonaro disse que ao receber alta, assistiu ao trecho de um vídeo no Facebook e que gostaria de acompanhar o restante da gravação posteriormente. Para isso, segundo o ex-presidente, tentou compartilhar o vídeo para o WhatsApp, mas a publicação foi divulgada em sua página pessoal no Facebook.

“QUE, no dia 10/01/2023, tão logo saiu do hospital, já em sua residência, visualizou o vídeo postado na página do FACEBOOK de uma pessoa desconhecida, que se interessou em assisti-lo com mais cuidado posteriormente; QUE tem o costume de encaminhar todas as postagens que lhe interessam para o seu WHATSAPP particular para posterior visualização”, afirmou Bolsonaro.

“QUE, para encaminhar para o WHATSAPP, precisa acionar a opção compartilhar; QUE, ao acionar a opção compartilhar, é aberto um menu de opções de ícones de diferentes aplicativos (Instagram, Whatsapp, E-mail, SMS e FACEBOOK); QUE, todavia, ao clicar duas vezes na opção compartilhar, o vídeo passa a constar nas postagens da sua própria página no FACEBOOK”, ressaltou.

Aos investigadores, Bolsonaro negou conhecer o responsável pela gravação e providenciou a retirada da publicação horas após a postagem. Ele ainda disse que não acompanhou a repercussão e comentários sobre o vídeo em sua página.

O ex-presidente ainda foi questionado sobre sua opinião ao processo eleitoral do Brasil, mas desviou o assunto e disse que não emitiu ‘juízo de valor’ sobre o vídeo. Bolsonaro ainda disse que as eleições de 2022 são ‘página virada’.

“QUE, em relação ao conteúdo do vídeo, considera a Eleição de 2022 uma página virada em sua vida; QUE, indagado a respeito de sua opinião sobre o processo eleitoral, afirma que, ao postar o vídeo, não havia o assistido em sua integralidade e, em momento algum, emitiu juízo de valor sobre ele”, disse.

“QUE se fosse a intenção de divulgar o vídeo para os seus seguidores, o faria em todas as suas redes sociais e não apenas na sua rede social de menor repercussão”, completou o ex-presidente.