O Globo O governador Cláudio Castro (PL) e o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) disputam a eleição para governador do Rio

A pesquisa Ipec publicada nesta terça-feira (30) aponta que o atual governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL) , tem 26% das intenções de voto para as eleições de outubro. O deputado Marcelo Freixo (PSB) aparece na segunda colocação, com 19%.



A diferença entre os dois principas candidatos ao governo Fluminense passou de quatro para sete pontos percentuais em duas semanas. No último levantamento do Ipec, divulgado em 15 de agosto, Castro tinha 21% das intenções de voto, enquanto o candidato apioado por Lula (PT) tinha 17%.

Rodrigo Neves (PDT) com 6%, Cyro Garcia (PSTU) com 4% e Juliete Pantoja (UP) com 3% completam o ranking dos cindo candidatos mais bem colocados na pesquisa encomendada pela TV Globo.

Eduardo Serra (PCB), Wilson Witzel (PMB) e Paulo Ganime (Novo) somam 2% cada. Já Luiz Eugênio (PCO) tem 1%. Brancos e nulos somaram 19%, enquanto 16% dos entrevistados disseram não saber ou não quiseram responder.



Contratado pela TV Globo, o Ipec entrevistou 1.200 eleitores no estado do Rio de Janeiro, de 27 a 29 de agosto. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número RJ-06010/2022, com margem de erro estimada em três pontos percentuais, dentro de um intervalo de confiança de 95%.



