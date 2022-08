Brenno Carvalho/Agência O Globo Freixo e Lula em ato político em Niterói (RJ)

A campanha do candidato ao governo do Rio de Janeiro Marcelo Freixo (PSB-RJ) entrou, definitivamente, em crise por causa da desistência de Marcos Uchôa. O ex-repórter da Globo explicou que estava deixando a corrida eleitoral para o cargo de deputado federal porque o PSB não cumpriu a promessa de ajudá-lo financeiramente durante a eleição.



O jornalista contou que foi chamado no começo do ano para concorrer e foi prometido, pelo presidente da sigla, o postulante ao Senado Alessandro Molon, de que sua campanha receberia ajuda financeira. No entanto, até o momento, a legenda não liberou a verba e isso tem ocorrido com outros candidatos.

A crise na campanha de Freixo não é uma novidade. Uma ala do PT nunca foi favorável a aliança do partido com o candidato, defendendo que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançasse um nome da própria agremiação para o governo do Rio ou ficasse neutro, liberando seus filiados a apoiarem quem quisesse.

Porém, prevaleceu o desejo do candidato à Presidência, que deixou claro que estaria ao lado de Marcelo. Só que o acordo quase acabou não saindo por culpa de Molon, que insistiu em ser candidato ao Senado, enquanto o PT garantiu que lançaria André Ceciliano (PT).

Mesmo com todos os esforços do PSB, Alessandro manteve sua candidatura, prejudicando o presidente da Alerj. Com a campanha dividida, Freixo ainda tem enfrentado dificuldade para crescer nas pesquisas, apesar de estar empatado tecnicamente com Cláudio Castro, governador do Rio.

Só que aliados de Lula acreditam que seja muito difícil Freixo vencer. Muito mais conhecido pelos moradores do estado fluminense, não ultrapassou seu principal concorrente antes do início da campanha. Agora, com todos os grupos nas ruas, o deputado sofre por enfrentar a máquina.

O problema com Uchôa foi o estopim. O PT nacional, que estava com o sinal amarelo ligado, agora deverá se intrometer no assunto para que o problema não respingue na campanha de Lula.

