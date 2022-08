Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados 30.05.2022 O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou a remoção de uma informação considerada falsa sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) presente em postagem do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). A decisão foi da ministra Maria Claudia Bucchianeri.

A publicação dizia que caso Lula ganhe as eleições, o trabalho de motoristas de aplicativo e motoboys seria proibido. A ministra do TSE aponta que “não há a menor dúvida de que a desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos sabidamente inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral”.

Para Maria Clara Bucchianeri, "A descontextualização de falas, no caso concreto, descambou na criação de um conteúdo discursivo jamais dito, a autorizar a intervenção corretiva da Justiça Eleitoral, como forma de assegurar mínima higidez do ambiente informativo, em cujo contexto o cidadão eleitor deve formar sua escolha".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.