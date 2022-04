Reprodução Raquel, de 11 anos, que sofreu acidente com carro alegórico da Em Cima da Hora

A menina Raquel Antunes, 11 anos, está internada em estado grave no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Segundo informações do site 'G1', ela respira com a ajuda de aparelhos no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da unidade de saúde. Ela ficou gravemente ferida depois de ter sido esmagada por um carro alegórico da escola de samba Em Cima da Hora, na noite desta quarta (20).

Na manhã desta quinta, Raquel passou por seis horas de cirurgia. Uma das pernas precisou ser amputada por causa das lesões graves. Durante a cirurgia, a menina teve uma parada cardiorrespiratória, mas foi reanimada.

Reproduçao/TV Globo Familiares e amigos de Raquel estiveram no Hospital Souza Aguiar

Aline da Mota, pastora e amiga da família, contou que Raquel subiu no carro alegórico enquanto a mãe estava lanchando numa praça no Estácio, próximo da saída do Sambódromo. O veículo passou em um trecho estreito e as pernas da menina foram prensadas contra um poste.

Nesta quinta-feira, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) disse que as escolas de sambas da Série Ouro, que desfilaram na noite desta quarta-feira, no Sambódromo, descumpriram normas de segurança determinadas previamente pela Justiça. De acordo com a pasta, no dia 21 de março, foi enviada uma recomendação para os organizadores do desfile que aponta a necessidade de segurança no momento da concentração e dispersão dos carros alegóricos.

"Providenciar seguranças aos carros alegóricos para evitar que crianças e adolescentes se coloquem em riscos, especialmente, nos momentos de concentração e dispersão das escolas de samba", diz um trecho do documento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, nenhuma das agremiações que desfilaram no primeiro dia da Série Ouro tinha regularizado os carros alegóricos. Das agremiações que vão desfilar nesta quinta, apenas quatro haviam entrado com pedido de regularização dos carros.

Ao O Dia, a corporação informou que um oficio foi enviado no dia 12 de abril para a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) para avisar que nenhuma escola de samba da Série Ouro tinha protocolado o requerimento de regularização na Diretoria Geral de Diversões Públicas (DGDP). Além das escolas que desfilam na Marquês de Sapucaí, as escolas dos grupos B, C e D, cujo cortejo acontece na Avenida Intendente Magalhães, também não protocolaram a regularização dos carros alegóricos.