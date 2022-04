Reprodução Twitter Criança tem pernas prensadas por carro alegórico e é internada em estado grave

A menina de 11 anos que sofreu um acidente na dispersão do Sambódromo passou por uma cirurgia. Raquel Antunes da Silva teria quebrado as duas pernas ao tentar subir em um carro alegórico da Em Cima da Hora, no fim da noite, e ficou presa entre o carro e o poste. A menina segue em estado de saúde grave após a operação, informou a Secretaria municipal de Saúde na manhã desta quinta-feira. Os desfiles da Série Ouro, antigo Grupo de Acesso, chegaram a ser interrompidos em função do acidente.

Segundo fontes consultadas pelo iG, a situação é crítica, os médicos amputaram uma perna e a menina teve uma parada cardiorrespiratória, além de traumatismo no tórax e a outra perna segue em estado bem crítico.

"Tinham muitas crianças aqui em cima do carro alegórico, quando houve o acidente", disse uma testemunha.

Aliás, mesmo depois do acidente, muitas crianças continuaram no local, o que atrapalhou a retirada do carro alegórico. Representantes da Liesa chegaram a pedir para que as crianças deixassem o local para evitar um novo acidente.