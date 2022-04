Divulgação Droga foi apreendida no Porto de Itaguaí

A Receita Federal (RFB) apreendeu, na manhã desta segunda-feira, 337kg de cocaína no Porto de Itaguaí, na Baixada Fluminense Baixada Fluminense. Segundo o órgão, a droga estava escondida em um contêiner que tinha como destino final a Europa.

Ainda de acordo com a Receita, a localização do entorpecente só foi possível graças à atuação de cães farejadores e de equipamentos de raio-x. As inspeções foram feitas, conforme o divulgado pelo órgão, "utilizando critérios de gerenciamento de risco".

O material que estava no terminal de contêineres foi encaminhado à polícia, que ficará responsável pelas investigações. A apreensão foi feita pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da RFB na 7ª Região Fiscal (RJ/ES).





Leia Também

No dia 25 de março, em uma operação conjunta com a Polícia Federal, a RFB já havia apreendido grande quantidade de cocaína escondida em cortadores de pisos cerâmicos e porcelanatos. A droga foi localizada no Aeroporto do Galeão, também com a ajuda de um cão farejador, e tinha como destino Moçambique, na África.

No mesmo dia, a Receita também apreendeu 400 unidades de munição de fuzil no Galeão. Os itens haviam sido despachados de Miami, nos Estados Unidos, e seguiriam para a cidade de Cotia, no interior de São Paulo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.