Divulgação/Nasa/Observatório Nacional Chuva de meteoros Orionídeas atinge pico de atividade nesta quarta (21)

Fragmentos do cometa Halley deixados em passagens anteriores pelo Sistema Solar poderão ser observados cruzando o céu brasileiro na noite desta quarta-feira (21) e madrugada de quinta (22). A atividade atingiu pico máximo na última madrugada, mas ainda pode exibir 20 ou mais meteoros por hora no céu.

A chuva é chamadae, conforme o Observatório Nacional, será visível como riscos de luz rápidos, aparentemente saindo da, para quem observar o céu escuro na segunda metade da madrugada. A quantidade de meteoros visíveis depende de condições ideais do tempo, segundo a Organização Internacional de Meteoros (IMO). A chuva pode ser vista em todo Brasil a olho nu, com destroços que passam ae deixam raios de luz no céu noturno.

O melhor horário para observação depende da localização do observador. Em geral, o melhor momento é depois de a Lua se pôr e antes do nascer do Sol. Esse período engloba das 01h30 às 04h30 em todo Brasil, mas o início e o final variam conforme a região.

A observação costuma ser melhor no, pois o período sem luz da Lua é maior e os meteoros cruzam um ponto mais alto no céu.





Como observar?

O primeiro passo é deixar telas de lado e se acostumar com a luminosidade baixa do céu noturno, para que os olhos tenham boa visibilidade mesmo assim. Depois, basta encontrar a constelação de Órion, conhecida pelas Três Marias.

Os meteoros devem riscar a noite na altura desse ponto, mas a partir de qualquer lugar do céu. Nenhum equipamento será necessário.

Outras medidas que vão ajudar na observação são se afastar de pontos com muita iluminação urbana, conhecida como poluição luminosa, e se posicionar voltado à direção nordeste. O tempo precisa estar bom, com pouca ou nenhuma nebulosidade.

O que é uma chuva de meteoros?

Meteoros ocorrem quando fragmentos de cometas ou asteroides à deriva pelo espaço e de altíssima velocidade se chocam com a atmosfera da Terra. A resistência do ar causa uma espécie de “queima”, que ilumina o céu e deixa um rastro brilhante para trás.

Quanto muitos destroços chegam simultaneamente, ocorre a chuva de meteoros. Isso porque a Terra passa por regiões do espaço com volume alto de destroços, as zonas de detritos.

Eles costumam ser pequenos, incluindo poeira e pedregulhos, desaparecendo rapidamente na atmosfera.

Segundo o Observatório Nacional, do ponto de vista científico, a chuva de meteoros é importante para compreender períodos em que a Terra passa por essas regiões com maior atividade de fragmentos de cometas e asteroides.

Isso porque missões espaciais e controle de satélites podem projetar formas de proteger os equipamentos. Ainda, é possível estudar propriedades de meteoros para descobrir do que são feitos os cometas.

Passagem do cometa Halley

As Orionídeas são resultado da passagem da Terra através de detritos deixados pelo cometa Halley, que visita a terra somente a cada 75 ou 76 anos. A última passagem foi em 1986 e a próxima está prevista para 21 de julho de 2061.

O período de atividades desta chuva se estende até o dia 03 de novembro, apesar do pico ser nesta quarta (21). Essa é a segunda criada pelo Halley este ano. A primeira, chamada Eta Aquariids, ocorreu em maio.