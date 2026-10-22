Conteúdo melhorado e colorido por IA Turquinho

Antes dos radares, das câmeras e das viaturas modernas, um policial percorria as estradas brasileiras em uma motocicleta Harley-Davidson para fiscalizar o trânsito e orientar motoristas. Antônio Félix Filho, conhecido como "Turquinho", entrou para a história como o primeiro policial rodoviário federal do Brasil e ajudou a organizar o patrulhamento nas rodovias a partir de 1935.

A história começou na antiga Rodovia Rio–Petrópolis, hoje parte da BR-040, uma das principais ligações entre o Rio de Janeiro e a Região Serrana. A estrada foi inaugurada em 25 de agosto de 1928 e ficou conhecida como a primeira rodovia asfaltada do país.

Embora a Polícia de Estradas tenha sido criada por decreto naquele mesmo ano, a estrutura de patrulhamento só começou a funcionar de forma organizada sete anos depois. Turquinho foi nomeado p rimeiro inspetor de tráfego e ficou responsável por estruturar a vigilância nas rodovias Rio–Petrópolis, Rio–São Paulo e União e Indústria.

Conteúdo gerado por IA Nossa Senhora da Medalha Milagrosa e Turquinho

Um episódio em 30 de dezembro de 1936 deixa Turquinho marcado na história da PR até hoje. Depois de uma ronda noturna na Rio–Petrópolis, ele encontrou uma medalha de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Décadas depois, em 2004, ela foi oicializada padroeira da instituição.

Quem foi Turquinho, o primeiro policial rodoviário federal?

Antônio Félix Filho, o Turquinho, na verdade, não era turco. Com ascendência síria, ele já defendia, desde 1927, a criação de uma polícia especializada na fiscalização das estradas. Ele trabalhou na construção da Rodovia Rio–Petrópolis antes de assumir a função de policial rodoviário.

Em 1935, foi convocado para organizar o serviço de vigilância rodoviária. O primeiro grupo era pequeno: apenas 13 integrantes, incluindo Turquinho e outros 12 policiais.

Reprodução Turquinho e uma viatura da PRF

A rotina exigia percorrer longos trechos, identificar pontos perigosos e orientar os motoristas. Em estradas ainda isoladas, o trabalho incluía sinalizar desvios, atender a ocorrências e alertar condutores sobre os riscos provocados por chuvas e pelas condições das vias.

Reprodução PRF Turquinho e a Harley-Davidson

O trabalho também não se limitava às motocicletas. Cerca de 450 vigias ligados à Comissão de Estradas de Rodagem atuavam em pontos fixos, enquanto os inspetores precisavam percorrer grandes distâncias. Em alguns casos, seguiam de carona em caminhões e ônibus ou faziam parte do trajeto a pé.

Onde ficava o primeiro posto da PRF?

A antiga Rodovia Rio–Petrópolis é considerada o principal marco do início do patrulhamento rodoviário federal. A via, inaugurada em 1928, foi o cenário em que Turquinho começou a organizar a fiscalização das estradas brasileiras.

No entanto, os registros históricos reunidos para esta reportagem não confirmam o endereço nem a data de inauguração de um prédio específico identificado como o primeiro posto da Polícia Rodoviária Federal. Consultada pelo iG, a Elovias, atual concessionária da via, também não têm registros precisos da localização do posto.

O marco mais bem documentado é a organização do serviço de patrulhamento em 1935, com atuação na Rio–Petrópolis e em outras rodovias.

Reprodução/Planeta Caminhão Trecho da BR-040 entre Petrópolis e Juiz de Fora, concluído em 1980

Atualmente, a BR-040 conecta o Rio de Janeiro a Minas Gerais e ao Distrito Federal, passando por trechos importantes para o transporte de passageiros e cargas. A estrada mantém relevância na história da infraestrutura rodoviária brasileira, embora a configuração atual seja resultado de mudanças realizadas ao longo das décadas.

Quando a Polícia Rodoviária Federal foi criada?

Reprodução Turquinho PRF

A história da PRF começou oficialmente em 24 de julho de 1928, quando o presidente Washington Luís criou a Polícia de Estradas por meio do Decreto nº 18.323. A iniciativa estabeleceu as bases para a fiscalização das rodovias no país.

A organização efetiva do primeiro quadro de inspetores de tráfego ocorreu em 23 de julho de 1935. Foi nesse momento que Turquinho assumiu o papel de primeiro patrulheiro rodoviário federal, dando início à estrutura operacional da instituição.

Em 1945, com a criação do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), surgiu a denominação Polícia Rodoviária Federal.

A corporação continuou a se transformar nas décadas seguintes. Em 1978, as primeiras mulheres aprovadas em concurso público ingressaram na instituição. Já a Constituição Federal de 1988 integrou a PRF ao Sistema Nacional de Segurança Pública e consolidou sua atuação no patrulhamento ostensivo das rodovias federais.

PRF inspirou série de televisão nos anos 1960

Reprodução Carlos Miranda foi o ator do primeiro seriado produzido especialmente para a televisão em toda a América Latina

A imagem do policial rodoviário também chegou à televisão. Em 1961, a atuação da PRF inspirou O Vigilante Rodoviário, série exibida pela TV Tupi que ajudou a popularizar a figura do agente responsável por fiscalizar as estradas e proteger os viajantes.

A produção contribuiu para aproximar o trabalho dos patrulheiros do público em uma época em que as rodovias ganhavam importância para a circulação de pessoas e mercadorias no Brasil.