Divulgação Lula e Flávio Bolsonaro

De acordo com a pesquisa Quaest, o senador Flávio Bolsonaro (PL) está com 45% das intenções de voto, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 44% das intenções neste segundo turno.

O levantamento foi divulgado nesta quarta-feira (21), quatro dias antes do segundo turno das eleições para presidente, agendado para este próximo domingo (25).

Além disso, é a primeira pesquisa Quaest após o debate da TV Band, que colocou Flávio e Lula frente a frente pela primeira vez nesse ciclo eleitoral.

Os números são da pesquisa estimulada, quando são mostrados os nomes dos candidatos aos eleitores. Nesse cenário, o candidato do PL fica com 45% das intenções de votos e Lula com 44%.

O número de nulos ou brancos é de 9% e os que ainda não sabem responder é de 2%.

Sendo assim, considerando a margem de erro, Lula e Flávio estão empatados na disputa para a presidência do Brasil.

Já no cenário da pesquisa espontânea, em que não são apresentados os nomes dos candidatos, os dois candidatos aparecem empatados com 40% das intenções de voto.

Nesse cenário, os números dos que não sabem ou não responderam são de 14%, e os de votos brancos ou nulos são de 6%.

O levantamento da Quaest foi realizado entre os dias 17 e 20 de outubro. Foram ouvidos exatamente 2.154 eleitores e a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-8535/2026.



