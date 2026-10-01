Divulgação/PRF Polícia Rodoviária Federal (PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) irá reforçar a atuação nas rodovias federais de todo o Brasil neste domingo (04), data do primeiro turno das Eleições 2026.

Segundo a PRF, o trabalho conjunto dos Tribunais Regionais Eleitorais, forças de segurança e das instituições públicas poderá ser acompanhado em tempo real pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN). A central em Brasília, no Distrito Federal busca monitorar o tráfego e manter a segurança dos eleitores.

Das 7h às 18h dos domingos de votação, o órgão também informa que haverá restrição aos veículos de grande porte que excederem qualquer um destes limites: 4,40 metros de altura, 19,80 metros de comprimento, 2,60 metros de largura ou o peso bruto total combinado de 58,5 toneladas.







