Reprodução/TV Band Apresentador Eduardo Oinegue

Após a divulgação de mensagens que indicam o planejamento de um encontro entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, e Eduardo Oinegue, apresentador do Jornal da Band, a emissora optou por não se posicionar. A equipe do iG buscou contato através de e-mail e ligação, mas não obteve resposta até o momento da publicação; a Band também não se manifestou por nota ou redes sociais.

O jornalista está escalado para mediar o debate entre os candidatos à presidência da república, às 20h deste domingo (18)

As mensagens foram extraídas pela Polícia Federal (PF) e mostram Ana Matos, ex-executiva de comunicação e marketing do Banco Master, em contato com Vorcaro, afirmando que aguardava a chegada do jornalista à recepção para a realização de uma reunião. As conversas foram divulgadas pelo Diário do Centro do Mundo (DCM) e são datadas de 1º de setembro de 2025.

Depois da confirmação da chegada de Eduardo, Ana informa à Daniel que o jornalista estava acompanhado de Marcos Carvalho, ligado às redes sociais da instituição.

Por mais que o encontro tenha sido marcado, o conteúdo das mensagens não esclarece qual seria o assunto tratado no mesmo nem confirma que ele tenha efetivamente ocorrido. As mensagens não permitem concluir o que teria sido discutido ou atribuir qualquer irregularidade ao apresentador.

Mesmo com a publicação das mensagens, a emissora segue divulgando o debate presidencial com imagens do apresentador como mediador oficial. O apresentador também não se manifestou nas redes sociais.





O que dizem as mensagens

Em uma das conversas, Ana Matos escreveu a Vorcaro: “Estou na recepção aguardando o Oinegue que chega em 10min”. Na sequência, acrescentou que o apresentador estava com Marcos Carvalho e informou ter reservado a sala 1101.

Os registros apontam que a então executiva tratava da organização do encontro diretamente com o banqueiro. Entretanto, o trecho divulgado não apresenta informações sobre a pauta ou o objetivo da conversa.

O DCM também relata que, no mesmo dia, Ana comentou com Vorcaro que havia pesquisado informações sobre Mônica Bergamo, colunista da Folha de S.Paulo. Na mensagem, ela afirma: “Vamos com o Ferri mesmo, Daniel. Já pesquisei a Monica, não”.

O diálogo não permite identificar com segurança quem seria a pessoa mencionada como “Ferri” nem esclarecer o contexto completo da conversa.

