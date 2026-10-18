Reprodução Eduardo Oinegue, âncora da Band

Mensagens extraídas pela Polícia Federal (PF) indicam que Ana Matos, ex-executiva de comunicação e marketing do Banco Master, organizava um encontro com Eduardo Oinegue, apresentador do Jornal da Band . As conversas foram divulgadas pelo Diário do Centro do Mundo (DCM) e são datadas de 1º de setembro de 2025.

Nos diálogos com Daniel Vorcaro, então controlador do banco, Ana afirma que aguardava a chegada do jornalista à recepção. Em seguida, informa que ele estava acompanhado de Marcos Carvalho, ligado às redes sociais da instituição, e que havia reservado uma sala para a reunião.

No entanto, o conteúdo não esclarece qual seria o assunto do encontro nem confirma que ele tenha efetivamente ocorrido. As mensagens não permitem concluir o que teria sido discutido ou atribuir qualquer irregularidade ao apresentador.

A reportagem foi publicada pelo DCM, em texto assinado por Kiko Nogueira.

O que dizem as mensagens sobre Eduardo Oinegue

Em uma das conversas, Ana Matos escreveu a Vorcaro: “Estou na recepção aguardando o Oinegue que chega em 10min”. Na sequência, acrescentou que o apresentador estava com Marcos Carvalho e informou ter reservado a sala 1101.

Os registros apontam que a então executiva tratava da organização do encontro diretamente com o banqueiro. Entretanto, o trecho divulgado não apresenta informações sobre a pauta ou o objetivo da conversa.

O DCM também relata que, no mesmo dia, Ana comentou com Vorcaro que havia pesquisado informações sobre Mônica Bergamo, colunista da Folha de S.Paulo. Na mensagem, ela afirma: “Vamos com o Ferri mesmo, Daniel. Já pesquisei a Monica, não”.

O diálogo não permite identificar com segurança quem seria a pessoa mencionada como “Ferri” nem esclarecer o contexto completo da conversa.

Quem é Ana Matos, ex-executiva do Banco Master

Ana Matos ocupou a Superintendência Executiva de Comunicação e Marketing do Banco Master entre janeiro de 2023 e dezembro de 2025. De acordo com a reportagem do DCM, ela participava de negociações de publicidade e de iniciativas de comunicação envolvendo veículos e profissionais da imprensa.

As mensagens divulgadas também abordam a relação comercial entre o banco e o portal Metrópoles. Segundo o DCM, a instituição financeira firmou um contrato publicitário de R$ 20 milhões com o veículo.

Conversas analisadas pela Polícia Federal indicariam que Vorcaro recebia informações antecipadas sobre reportagens, solicitava alterações e discutia conteúdos. Em uma das mensagens citadas pela reportagem, Ana questionou o custo do contrato. O banqueiro, por sua vez, teria afirmado que a relação com o portal era muito importante para o grupo.

Esses registros fazem parte de um conjunto mais amplo de mensagens que vêm sendo examinadas no contexto das investigações envolvendo o ex-controlador do Banco Master.

Mensagens também citam Gabriela Prioli

A reportagem menciona ainda conversas relacionadas à produção de vídeos da advogada e influenciadora Gabriela Prioli sobre o Banco Master. Segundo o DCM, os diálogos sugerem que Vorcaro acompanhava roteiros e propunha mudanças nos conteúdos.

Prioli nega ter mantido contrato com o banqueiro, recebido pagamentos ou permitido que ele orientasse suas publicações.





Em manifestação reproduzida pelo DCM, Ana Matos questionou a divulgação de trechos de conversas sem acesso ao material original, afirmando que a seleção de mensagens pode deixar de fora informações importantes para a compreensão do contexto. Ela também ressaltou que o trecho referente a Oinegue não esclarece a pauta nem comprova a realização do encontro.

Até o momento, as mensagens citadas na reportagem não permitem afirmar que a reunião com o apresentador da Band ocorreu ou determinar qual seria seu propósito.