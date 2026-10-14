O senador Flávio Bolsonaro (PL) confirmou nesta quarta-feira (14) que participará do debate presidencial promovido pela Band no próximo domingo (18), ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O encontro será o primeiro entre os candidatos no segundo turno das eleições de 2026.
A decisão foi anunciada por Flávio em um vídeo publicado nas redes sociais, depois que Lula confirmou presença no evento. Na gravação, o senador afirmou que aguardava uma definição do adversário antes de confirmar sua própria participação.
“Lula, como você é previsível, né? Bastou falar que não ia no debate da Band pra você, no minuto seguinte, falar que vai no debate. É claro que eu vou no debate. Eu só queria que você confirmasse”, declarou o candidato do PL.
Flávio havia descartado participação no debate
Na terça-feira (13), Flávio havia afirmado que não pretendia comparecer ao encontro e que sua equipe ainda avaliava a participação em um eventual último debate da campanha.
“Não vou, não está previsto ir nesse debate domingo. Estamos analisando, quem vai dar a palavra final será minha equipe técnica, de ir no último debate”, disse o senador durante um evento no comitê político do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).
Pouco depois da declaração, Lula divulgou um vídeo para a Band confirmando que estaria presente. O presidente também fez um apelo para que o adversário participasse do confronto.
“No domingo, eu estarei no debate da TV Bandeirantes e espero que meu adversário compareça para que possamos mostrar para o povo a diferença entre os candidatos e os programas”, afirmou o petista.
Quem organiza o debate entre Lula e Flávio?
O encontro de domingo é promovido pela Band em parceria com o jornal Estadão e as emissoras Cultura, Gazeta e Jovem Pan, além do YouTube.
A Band informou que, caso um dos candidatos não compareça, o púlpito reservado a ele ficará vazio.
Resultado do primeiro turno
Flávio Bolsonaro e Lula avançaram para o segundo turno após uma disputa apertada na primeira etapa da eleição presidencial. Com 100% das urnas apuradas, o senador do PL recebeu 47,03% dos votos, o equivalente a 56,1 milhões de eleitores.
Lula obteve 45,16%, com 53,8 milhões de votos. A diferença entre os dois candidatos foi de pouco menos de dois pontos percentuais.
O segundo turno das eleições de 2026 está marcado para 25 de outubro. Até lá, os candidatos terão novos compromissos de campanha e oportunidades de apresentar propostas e confrontar as posições do adversário.