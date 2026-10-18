Reprodução X Ponte dos Mil Olhos, no lago Poyang





Uma ponte de granito construída há quase 400 anos voltou a aparecer nas águas do lago Poyang, na província de Jiangxi, no leste da China. A estrutura histórica, conhecida como Ponte Qianyan ou Ponte dos Mil Olhos, emergiu completamente após a redução do nível da água, provocada pela combinação de temperaturas elevadas persistentes e escassez de chuvas nos últimos dias.

Localizada nas proximidades de Jianggongling, no município de Duobao, no condado de Duchang, a construção permaneceu submersa durante períodos de nível elevado do lago. Com a diminuição das águas, a ponte voltou a ficar visível, revelando a estrutura construída durante a dinastia Ming.





Ponte tem quase 3 quilômetros de extensão

Construída originalmente em 1631, a Ponte Qianyan tem 2.657 metros de comprimento e é formada por 949 pilares e 948 vãos em arco. A sequência de aberturas deu origem ao nome popular de Ponte dos Mil Olhos.

Feita inteiramente de granito, a construção é reconhecida como patrimônio cultural protegido em nível provincial na província de Jiangxi. Na Antiguidade, servia como uma importante passagem para as comunidades que viviam nas duas margens do lago Poyang.

A visibilidade da ponte está diretamente relacionada às oscilações do nível da água do lago. A estrutura fica exposta quando o nível a baixa para menos de 10,5 metros e volta a ser encoberta durante a temporada de cheia.



